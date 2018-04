Parvis de l’hôtel de ville – La démission du Président réclamée

Le rapport parlementaire prévu, samedi, s’est mué en une demande de la démission du chef de l’État. Le qualificatif de « coup d’État » est réfuté.Démission. C’est le député Paul Bert Raha­si­manana, élu dans le quatrième arrondissement d’Antananarivo, qui a été le premier à mettre le pied dans le plat. « Je suis ici pour faire un rapport à la population. Ce qui est un droit et une obligation parlementaire. Et c’est ainsi que vous me traitez, que vous traitez la population, en les bombardant de gaz lacrymogènes. À partir de cet instant, je demande la démission du Président », fulmine celui qui a été le premier à avoir brisé les verrouillages des forces de l’ordre.

Après près de trois heures d’altercation entre les manifestants et les forces de l’ordre, les députés de l’opposition ont, finalement, pu investir le parvis de l’hôtel de ville. Ces élus du « Tiako i Madagasikara » (TIM), du Groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar), du « Malagasy miara-miainga » (MMM), et des indépendants ont convié la population d’Antananarivo, sur le parvis de l’hôtel de ville, samedi, à la lecture du rapport sur les quatre sessions extraordinaires.

Procédure légale

Le rendez-vous qui devait être un rapport parlementaire fait à la population est devenu une tribune pour demander « la démission », de Hery Rajao­nari­mampianina, président de la République.

Une demande scandée par les députés et les manifestants qui ont investi le parvis de l’hôtel de ville et l’avenue de l’Indépendance. « Vous nous avez poussé à donner une autre tournure à cette manifestation. Elle prend donc, une autre tournure. Nous demandons la démission du président de la République », déclare maître Hanitra Razafi­ma­nantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale.

À entendre les réactions successives des députés, samedi, l’interdiction du rapport parlementaire et l’application « violente », de cette décision par les forces de l’ordre seraient les raisons de cette nouvelle revendication scandée sur l’ancienne place du 13 mai. L’affronte­ment a fait des morts et des blessés. Les élus de l’opposition qui ont mené l’offensive pour gagner la place de l’hôtel de ville, refusent, pourtant, que leur acte soit qualifié de « tentative de coup d’État ».

Sur sa page Facebook, hier, le député Guy Rivo Randrianarisoa, élu dans le cinquième arrondissement d’Antananarivo a publié des précisions. « Il faut faire attention. Nous demandons une démission. Cela ne veut pas dire un coup d’État par la rue. Ne nous laissons pas influencer par les médisants. Nous n’allons pas faire un coup d’État. La Constitution prévoit une procédure à cette voie [la démission], que nous députés, réclamons », soutient-il.

