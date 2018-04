Manifestation – Analakely renoue avec les affrontements

Après quelques années de répit, l’avenue de l’Indépendance à Analakely a renoué samedi avec les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre qui ont jalonné l’histoire de 1972, 1991, 2002 et 2009. Comme à l’accoutumée, il y eut des victimes malgré elles. Faute de dialogue, les partisans des députés de l’opposition, et les forces de l’ordre ont fini par en découdre. Les manifestants ont pu venir à bout de l’Emmoreg et ont investi le parvis de l’Hôtel de ville pour écouter le rapport des députés qui n’a pas eu finalement lieu.

Une longue journée arrosée par les bombes lacrymogènes et perdue pour les commerçants.