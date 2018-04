Football – Match amical – La CNaPS lamine l’AE Ramassa Barcelone

À sens unique, la CNaPS Sport s’impose face au club espagnol, AE Ramassa hier à Vontovorona. Une victoire écrasante de 9 buts à 1.

Comme à l’entrainement. Le club sextuple champion de Madagascar, la CNaPS Sport, écrase le club espagnol de 4e division, AE Ramassa de Barcelone, sur le score fleuve de 9 buts à 1. C’était hier au complexe sportif de Vontovorona. Devant des spectateurs qui n’ont même pas couvert la moitié du gradin, la rencontre a été à sens unique. Les Caissiers mènent déjà, 4 à 1, à la pause. La jeune et nouvelle recrue du club d’Ampatsakana, Armando, brille alors avec un triplé dont deux buts inscrits en première période.

C’est Mando qui ouvre la marque dès la dixième minute, à la suite d’une passe décisive de Bora. Ce dernier offre par la suite le deuxième but à l’équipe triple détentrice de la Coupe des clubs de l’océan Indien (16e). Mando marque son deuxième but de la rencontre, servi par Ronald du flanc gauche et enchaine avec une belle frappe dans la petite surface. Les Espagnols inscrivent leur seul et unique but sur un coup franc tiré par Adria, près du coin droit de la surface de réparation. Le quatrième but du club d’Itasy est marqué par Ronald.

Au retour des vestiaires, les Malgaches multiplient leurs attaques. En l’espace de trois minutes, Eric signe un doublé, servi par Toby (51e, 54e). Très à l’aise, Armando marque son troisième but à la 62e minute. Bien placé entre deux défenseurs espagnols, il ne fait que pousser le ballon lancé par Olivier dans l’aile gauche.

Sous-estimer

Et les deux derniers buts de la rencontre sont signés Bernardin (72e) et Tendry (86e). Ce dernier a pu éliminer trois défenseurs espagnols avant de placer la balle dans la cage de l’AE Ramassa.

Outre ces neuf buts, nombreuses ont été les occasions ratées par la CNaPS. « Nous avons bien préparé cette rencontre comme tout autre match. Les gars ont joué comme il le fallait, même si c’était un match amical. Mais ils ont commencé à sous-estimer leurs adversaires au cours de la deuxième mi-temps », souligne le coach Patrick Randriambololona alias Tipeh, après le match.

« Les recettes de ce match seront versées en intégralité à l’organisation non gouvernementale Yamuna », affirme le président de la CNaPS Sport, le Dr Jean Samuel Ratovo. Cette ONG qui est installée à Vonto­vorona est connue dans ses activités d’aide aux enfants. Quant à l’AE Ramassa, il a offert des équipements sportifs au club hôte après la rencontre.

Serge Rasanda