Emploi – Les pays arabes fascinent des femmes

Des femmes de ménage ont envie de revenir dans les pays arabes. Or, aucune agence de placement n’est ouverte actuellement.

Franchir la frontière malgache pour survivre. Beau­­coup de femmes de ménage malgaches qui sont rentrées du pays arabe, espèrent encore y revenir. « Je voudrais revenir au Koweit car il n’y a pas d’argent à Madagas­car. De plus, les patrons malgaches ne respectent pas les concitoyens comme eux. Je préfère vivre là-bas et gagner plus que ce que je reçois ici, même si les tâches ne sont pas faciles », affirme Lanto (pseudonyme), une des femmes qui a déjà travaillé durant trois ans dans ce pays arabe. L’idée d’y revenir est encore fraîche dans la tête. Pourtant, l’État a choisi de geler l’envoi des ressortissants pour le moment.

La plupart des agences de placement ont été fermées. « Les malgaches ne peuvent pas encore se rendre dans les pays à risque comme Liban, Arabie Saoudite, Jordanie, Koweit, et tous les pays du Golfe. La raison est la maltraitance que les employeurs font subir à leurs employés. Si certaines femmes arrivent à partir, c’est clandestinement », explique Ingy Ange Simonia, directeur des travailleurs déplacés. Cette Direction s’occupe spécialement des dossiers des travailleurs émigrés. Ces derniers sont censés fournir plusieurs

dossiers au sein de cette Direction avant d’aller y travailler. Il a été souligné par ce directeur qu’aucun dépôt de dossier n’est payant sauf la préparation de passeport qui passe au ministère de l’Intérieur. Les jeunes acceptent de payer certaines personnes afin de partir pour l’étranger. « Les jeunes sont toutefois tentés de proposer de l’argent et de se soumettre à des telles conditions alors que tous les dossiers doivent passer sous nos yeux. De plus, la loi malgache définit une libre circulation. Ce sont normalement les employeurs qui doivent payer tous les frais de déplacement et les autres frais. Ils ne doivent pas également soustraire ces dépenses aux salaires des employés lorsque ces derniers arrivent à destination », ajoute-t-elle. Canada, Maurice, Seychelles reste les destinations de travail phares pour les Malgaches.

Prise en charge

Peu importe les maltraitances que subissent les femmes malgaches travaillant dans des conditions négligeant les droits humains, le pays prendra toujours en charge les ressortissants malgaches. « Nous avons l’obligation de protéger nos ressortissants malgré tout », insiste-t-elle. Quand les femmes de ménage pourront jouir vraiment de leur droit dans ces pays, elles pourront y revenir. « J’espère que la suspension d’envoi dans les pays à risque sera bientôt levée. Car il existe un comité qui vise à établir un accord entre ces pays », confirme Ingy Ange Simonia.

Mamisoa Antonia