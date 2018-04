électricité – La Jirama applique un nouveau tarif

Ayant provoqué un tollé des consommateurs, la restructuration des prix de l’électricité vient d’être ajustée dans certaines catégories.

Effectif. Les études relatives annoncées l’année dernière en vue à la création d’un troisième tarif pour certains abonnés de la Jirama sont finalement achevées. L’annonce a été effectuée par le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures(MEEH) vendredi à l’hôtel Panorama Andrainarivo à l’occasion de l’atelier de partage des projets mis en œuvre par des organisations de développement suisses dans le secteur de l’eau. « Le nouveau tarif concernera les abonnés de la Jirama qui consomment entre 25 kWh et 130 kWh et sera applicable dès la facture du mois prochain. Autrement dit pour la consommation de ce mois d’avril », souligne Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Energie. Ce type de client consomme en général entre 25 Kwh et 70 kWh. Dans les anciennes grilles tarifaire, cette classe de consommateur était alors associée aux gros consommateurs sur le tarif seize et constituaient environ un peu moins de la moitié des clients de la Jirama. Suite aux récents ajustements des prix de l’électricité, notamment par rapport à l’application d’un prix unique sur le tarif seize, ces derniers ont vu leurs factures gonflées au mois de janvier dernier. Par l’annonce de cette nouvelle structuration des tarifs, la société d’électricité nationale admet l’impact inattendu au niveau des consommateurs par rapport à la hausse. «Cette mesure vise à atténuer les impacts de la révision des tarifs de l’électricité de la Jirama», rassure-t-elle.

Maintien à flot

À présent, avec ce nouveau mode de tarification, un prix unique de 370 ariary est désormais appliqué pour la première et deuxième tranche pour le tarif seize. Tandis que pour la classe sociale du tarif 14, qui composent 55% des clients de la Jirama, le tarif est resté le même. Ainsi, si ces derniers utilisent des appareils de moins de 3 kW, le prix du kilowattheure est maintenu à 141 ariary pour la première tranche de 25 kWh. Par ailleurs, afin de maintenir cette cadence en termes de restructuration et de redressement, les travaux de restauration de la centrale thermique d’Ambo­hi­manambola sont à présent en cours, à travers un partenariat entre la Jirama et Aksaf Power. Dans cet accord, cette dernière se chargera aussi de sa gestion pour les cinq années à venir. «Aksaf Power entame actuellement la réhabilitation de la centrale et elle devrait être de nouveau fonctionnelle d’ici mi-octobre. Par ailleurs d’autres centrales de 19 MW en province seront réhabilitées jusqu’à la fin de l’année parallèlement à celle-ci. Ces actions devraient permettra à la Jirama de réduire les coûts de production, dans la mesure où ces centrales sont des propriétés de la Jirama», a conclu Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama. Un partenariat qui devrait permettre à la société nationale de maintenir à flot la nouvelle structuration des tarifs malgré le fait qu’elle est toujours en situation de vente à perte à hauteur de vingt-deux cent de dollars le KWh pour le coût de production contre un prix de vente ne dépassant toujours pas les seize cents dollars.

Harilalaina Rakotobe