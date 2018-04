échauffourée à Analakely – Deux morts et dix-sept blessés

Deux morts et dix-sept blessés ont été enregistrés pendant l’accrochage survenu à Analakely, samedi.

Lourd. Des pertes en vie humaine et des blessés ont été constatés pendant le face-à-face des forces de l’ordre et les manifestants soutenant les onze députés d’Antananarivo, ce samedi à Analakely. Le professeur Olivat Rakoto, directeur de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) a indiqué, hier à 15h 12, que deux morts ont été recensés et dix-sept blessés lors de l’échauffourée ont été admis aux services d’urgence.

À l’Hjra, les dépouilles ont été autopsiées samedi dans l’après-midi. Le rapport du médecin légiste a souligné qu’il s’agissait de décès par balle. Chaque famille des victimes a déjà fait la levée du corps, hier matin.

Les blessés, dont quatre femmes se trouvent toujours à l’hôpital. L’un d’eux aurait le pronostic vital engagé, de source confirmée. Ce weekend, les députés de l’opposition, tels que Christine Razanamahasoa, ont été aperçus à l’Hjra pour réconforter la famille des victimes de l’embuscade.

Dégâts

Des éléments de l’Etat-major mixte opérationnel de la région d’Analamanga (Emmo/reg) y ont été déployés pour suivre de près la situation.

«J’ai pris part à cet événement pour assister les parlementaires. J’étais là depuis 9h, à Ambohijatovo où les forces commençaient à lancer leur bombe lacrymogène. Nous sommes descendus et allés derrière l’hôtel de ville. Ces éléments armés ont ensuite dressé un barrage et intensifié leur jet de lacrymogène. Nous avons toujours foncé. Je me suis alors cassé les bras à cause du bouleversement près de la piscine», a témoigné Kolidasy Randrianasy, un des blessés retrouvé à l’HJRA.

À part les pertes humaines, les dégâts matériels ont été également importants. Des traces de balles perdues ont été relevées sur les portes de plusieurs magasins à Analakely. «Les forces et emmo/reg ont utilisés des balles réelles pour tirer sur nous», ont crié les manifestants. Samedi soir, un 4×4 de l’emmo/reg abandonné devant l’hôtel de ville a été saccagé avant d’être incendié. Aucune intervention par les forces de l’ordre n’a pu être réalisée, face à la colère des gens.

Hajatiana Léonard