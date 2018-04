13e Rencontre de film court – Black Mamba comme prévu

Le jardin d’Antaninarenina a été le théâtre de la cérémonie de clôture du festival des Rencontres du Film Court. Diverses actions ont marqué la fin de cette treizième édition.

Prévue se tenir le samedi 23 avril soir, la cérémonie de clôture du festival Rencontres du Film Court ou RFC a été avancée à la dernière minute, la veille ; c’est-à-dire le vendredi soir à 18 heures 30, à cause du climat politique effervescent du week-end. La cérémonie s’est déroulée sans encombre et dans la bonne humeur, au jardin d’Antaninarenina, devant une foule curieuse pour les résultats.

Neuf prix, dont quatre Zébus d’or ont été décernés aux méritants. Presque sans surprise, le grand prix RFC de cette treizième édition a été attribué au film de fiction « Black Mamba » d’Amel Guellaty de Tunisie qui a obtenu aussi le Zébu d’or fiction. Deux œuvres malgaches ont marqué aussi les cinéphiles et les membres du jury. Le Zébu d’or de la catégorie documentaire et le prix Jury Jeune ont été gagnés par Tovoniaina Rasoanaivo pour son film « Déambulation » dont Gégé Rasamoely est l’acteur principal. Ce dernier a raflé deux prix pour l’occasion, celui de son interprétation dans « Déambulation » et le prix d’honneur pour sa carrière d’acteur, une véritable consécration qui a ému profondément Gégé Rasamoely.

« Difficile de retenir ses larmes dans ces conditions. Je suis aux anges. La joie se lit dans mes larmes. Et ces prix sont synonymes de reconnaissance par rapport à mes années passées dans le septième art », laisse-t-il échapper avec émotion. Le film d’animation « Tantara » de Yannick T. Andrianam­bonisoa et Fitahiana Randriamiharisoa a gagné le Zébu d’or dans la catégorie animation. Cette catégorie a enregistré une forte participation des réalisateurs de la Grande Ile, lors de cette édition, optant pour thème « L’Afrique e(s)t le monde ».

Dix huit pays majoritairement africains se sont manifestés cette année, un paramètre qui souligne que le festival RFC tient une place importante dans l’univers du cinéma dans le grand continent. « Black Mamba » d’Amel Guellaty, « M-001 » de Franck Adrien Onouviet, « Mama Bobo » de Robin Andelfinger, « Chance » de Khalid Douache, « Metis » de Luc Dossou Godonou et « Déambulation » de Tovoniaina Rasoanaivo, sont retenus pour aller au Hancheng Jinzhen Short Film Festival.

Pour la bonne cause

La sensibilisation à l’autisme à Madagascar était aussi au centre de cette cérémonie de clôture. Quelques artistes se sont joints à l’équipe de la RFC pour donner une ambiance de fête durant des heures. Mr Sayda, Da Hopp, Basy Gasy, Kayron, Andy Razafindrazaka et les autres grands noms de l’univers musical se sont succédé pour faire monter la température sur scène. Madajazzcar n’a pas manqué ce rendez-vous en participant jovialement et animant le spectacle de sensibilisation jusqu’à 21 heures. Laza, le fer de lance de RFC a remercié vivement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette treizième édition et donne déjà rendez-vous l’année prochaine avec un nouveau défi et une nouvelle ambition.

Ricky Ramanan