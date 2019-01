Tsiroanomandidy – Treize bandits attaquent deux poids-lourds

Deux camions ont été la proie d’une bande équipée de fusils sur la RN 1 bis. Les malfaiteurs ont réussi à s’évanouir dans la nature.

Une meute de bandits de grand-chemin a insufflé la terreur à Ankondromena Tsiroanomandidy samedi. Deux camions, pleins à craquer de diverses marchandises, dont des produits de consommation, ont été la proie des malfaiteurs. Fusils de chasse en main, les braqueurs étaient au nombre de treize d’après les informations communiquées par les forces de gendarmerie.

Trois des assaillants tenaient chacun un fusil tandis que leurs comparses prêts à en découdre étaient munis d’armes blanches. Les poids-lourds attaqués appartiennent à un opérateur écono- mique ayant pignon sur rue à Tsiroanomandidy. Les deux camions devaient effectuer des livraisons à Ankondro­mena lorsqu’ils ont été interceptés en chemin par les brigands.

Guet-apens

Le trajet s’est déroulé sans anicroche lorsque les camions ont quitté Tsiroa­nomandidy pour emprunter la RN 1. Ayant apparem- ment bien préparé leur coup, les brigands ont, pour leur part, tendu leur guet-apens sur la RN 1 bis, menant à Ankondromena.

Alors que les camions chargés progressaient avec lenteur sur un tronçon en mauvais état, les malfaiteurs ont frappé. Piégés dans une zone isolée entre Ankisatra et Ankalo, passage obligé pour les automobilistes désirant se rendre à Ankondro­mena, les deux véhicules ont été cernés, puis immobilisés.

Sous la menace de fusils de chasse braqués sur eux, les chauffeurs des poids-lourds ont obtempéré sans opposer la moindre résistance. Un affrontement a pu être, de ce fait, évité et aucun blessé n’est à déplorer. Les voleurs n’en avaient pas après les marchandises que transportaient les véhicules. Les chauffeurs ainsi que les convoyeurs ont été pour leur part dépouillés de tous les objets de valeur en leur possession. D’après les préjudices déclarés à la gendarmerie, près de 2,5 millions d’ariary en liquide sont tombés dans l’escarcelle des bandits de grand-chemin. Ils ont, dans la foulée, fait main basse sur des téléphones portables.

Alertée du braquage, des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ankondromena et du poste fixe d’Ankisatra se sont rendus sur les lieux avec des villageois. Mais les recherches se sont avérées infructueuses.

23