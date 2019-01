NOSY BE – Tatie Chris suggère des axes de développement pour l’île aux parfums

Connu pour ses avantages touristiques, Nosy Be jouit d’autres atouts non négligeables. L’opérateur économique connu sous le pseudonyme de Tatie Chris expose ces atouts.

À optimiser. Une bonne partie des potentiels de Nosy Be reste encore à exploiter malgré le fait que l’île soit déjà l’une des destinations touristiques phares de Madagascar. C’est à travers ce point de vue que Marifidy Christine Razafindravony, plus connue sous le pseudonyme de Tatie Chris, projette d’apporter sa contribution au développement de l’Île aux parfums. « Beaucoup de choses restent encore à accomplir à Nosy Be, tant sur le plan économique que social », lance-t-elle. Par ces propos, l’opérateur économique avance certains axes de priorité qu’elle juge intéressants pour faire avancer sa région.

Pleinement active dans la vie socio-économique de la localité, Tatie Chris a notamment fondé des associations œuvrant principalement dans la promotion sociale de l’île aux parfums, entre autres, l’association « Havan’ny maro » ou encore « Entr’aide et amitié » qui se concentre surtout sur le soutien aux plus démunis, la promotion de l’éducation, l’amélioration des conditions des services de santé des habitants de l’île. Par ailleurs, une douzaine de coopératives agricoles ont été mises en place par Tatie Chris pour promouvoir l’agriculture maraîchère sur l’île aux parfums qui est davantage plus connu pour ses productions de canne à sucre ou d’huile essentielle. « Cette douzaine de coopératives que nous avons créées, regroupe en moyenne, une dizaine d’agriculteurs. Nous avons décidé de prendre cette initiative afin de rehausser le cadre de vie d’une certaine couche de la population de Nosy Be. L’ambition de ce projet agricole étant que les adhérents de ces coopératives puissent renforcer leurs capacités de résilience », explique l’opérateur économique.

Résilience

En effet, le maraîchage assure la production d’une gamme variée de légumes et de fruits qui permettent également d’améliorer le régime alimentaire des ménages. En outre, les revenus issus de cette activité garantissent une accessibilité économique aux autres denrées alimentaires. Les cultures maraîchères apparaissent comme une alternative intéressante dans la lutte contre l’insécurité alimentaire des ménages en milieu rural, dans le contexte actuel du phénomène de changement climatique qui provoque des déficits céréaliers récurrents. Ainsi, c’est, entre autres, à travers ce procédé que Tatie Chris compte développer économiquement son île, autrement qu’à travers le volet touristique qui est déjà solidement ancré à Nosy Be.

Cependant, par son statut d’opérateur privé, Tatie Chris se voit poser une certaine limitation dans ces activités de promotion socio-économique. Raison pour laquelle, elle aspire à prendre un chemin public, notamment dans le domaine législatif, afin de pouvoir porter plus haut les aspirations de développement de l’île aux parfums ainsi que de ses compatriotes. « Il est primordial de continuer les efforts déjà accomplis depuis longtemps pour soutenir la progression socio-économique de l’île. Le soutien de l’administration publique serait alors un argument de taille pour y arriver. D’où mon éventuelle candidature aux prochaines législatives », conclut-t-elle.

