Météo – Nouveau départ pour la saison cyclonique

Desmond, sur le Canal de Mozambique, menace les côtes mozambicaines. La saison cyclonique 2018-2019 redémarre mais les Mascareignes restent à l’écart des météores formés ou potentiels.

Après avoir observé la trêve des confiseurs, la saison cyclonique 2018-2019 redémarre mais pour l’instant assez loin des côtes réunionnaises.

Depuis le début de la saison, cinq systèmes ont été suivis par le Centre des cyclones de La Réunion, trois cyclones intenses, Alcide en novembre, Kenanga et Cilida en décembre, une forte tempête tropicale, Bouchra en novembre. Lors de la saison 2017-2018, à la même époque cinq phénomènes avaient déjà évolué sur la zone, deux cyclones tropicaux intenses Berguitta et Cebile en janvier, et deux cyclones tropicaux Ava en décembre et Irving en janvier.

Desmond a inauguré 2019 au-dessus du Canal de Mozambique. Avant-hier après-midi à 16 heures, le sixième système baptisé de la saison était toujours une tempête tropicale modérée. Il devait toucher la côte mozambicaine vers 4 heures du matin la nuit dernière, dans la région de Quelimane. Dès avant-hier après-midi, les conditions météorologiques avaient commencé à se dgrader sur les régions côtières de la baie de Sofala.

Zone suspecte

Au fur et à mesure du rapprochement du phénomène, la dégradation du temps devait s’étendre aux environs de la ville de Quelimane. Une légère élévation du niveau de la mer, de l’ordre de moins d’un mètre, était attendue.

Le Centre des cyclones tropicaux de La Réunion surveille également de très près une zone suspecte au Nord-Est de Madagascar. Elle a commencé à s’organiser alors qu’elle abordait en fin de nuit de dimanche à lundi, la presqu’île de Masoala dans la province de Diégo-Suarez. Même si le système est faible, il a apporté avec lui de fortes pluies qui ont copieusement arrosé les régions septentrionales de la Grande Ile.

Sur le sud du Canal de Mozambique, un minimum résiduel pourrait lui, sortir en mer, dans la journée d’hier. L’environnement météorologique, avec notamment des eaux toujours chaudes, pourrait favoriser le développement du phénomène.

