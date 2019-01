Météo – Alerte forte pluie et alerte cyclonique lancées

Un cyclogenèse menace le Sud de Madagascar. Il se développe dans des conditions favorables dans le canal du Mozambique.

Les fortes pluies continuent à frapper plusieurs régions. L’alerte rouge est en vigueur dans l’Ouest, le Nord-Ouest, et le Sud-Est de Madagascar, ce jour, selon le service des Prévisions météorologiques à Ampandrianomby. Le système dépressionnaire, sorti en mer hier, évolue en douce en une perturbation cyclonique dans le canal de Mozambique et, apporte une quantité importante de pluies dans les régions du Boeny, du Menabe, de Melaky. « Les conditions sont favorables. Il pourrait se développer en une perturbation cyclonique, dans les prochaines 36 heures », indique Rivo Randrianarison, prévisionniste, hier.

Ce système dépressionnaire a été localisé à 250 kilomètres à l’Ouest, Sud-Ouest de Maintirano, hier après-midi, et se déplace vers le Sud en longeant les côtes Sud-Ouest. Une alerte cyclonique verte est donc lancée pour le Grand Sud. « Il ne devrait pas toucher terre, mais pourrait frôler les côtes de Toliara d’ici quelques jours », explique Mamy Andriamirado, prévisionniste. Les régions de Vatovavy Fitovinany et le Sud-Est sont également placées en alerte rouge, face à l’abondance de précipitations. « Ce mauvais temps n’a rien à voir avec le cyclogenèse dans le canal du Mozambique. Il s’agit d’une forte activité orageuse », rajoute Mamy Andriamirado. Dans la région d’Analamanga, le retour d’une bonne pluviométrie est prévu à partir de vendredi, et ce, jusqu’à dimanche.

Pluies abondantes au Sud-Est

La vigilance est levée sur le Nord. Dans cette zone, le niveau de l’eau commence à diminuer, suite à la baisse de la quantité des précipitations. Quelques sinistrés sont toutefois, enregistrés. Une soixantaine de personnes dans le district d’Ambilobe, une quarantaine à Antsiranana-ville. Et sur la route nationale 6, la chaussée est totalement impraticable entre Ambilobe et Antsiranana, pareil pour la route nationale 5 A, reliant Vohémar et Ambilobe.

Des cumuls de précipitations abondantes à très abondantes, dont la quantité varie entre 150 à 400 mm, sont prévues pour la plupart des districts des régions Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky et Menabe, du 21 au 27 janvier, d’après le bulletin de Prévision des précipitations intra-saisonnières du 21 janvier au 3 février. Des cumuls de précipitations abondantes, de 150 à 200 mm, sont aussi prévus pour les districts de Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano, Midongy Atsimo et Befotaka, dans cette même période.

Suspension des cours

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la suspension des cours dans plusieurs Circonscriptions scolaires (Cisco) concernées par cette vigilance forte pluie, à savoir, la Cisco de Mahajanga I, celle de Mahajanga II, Marovoay, Soalala, Maevatanana, Kandreho, Tsaratanana, celle dans la direction régionale de l’Education nationale à Melaky et Diana. Les cours reprendront lorsque le niveau de l’eau diminuera dans ces régions.