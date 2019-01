Maurice – Un tatoueur arrêté

D’autres têtes devraient bientôt tomber. L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) s’apprête à démanteler un réseau de trafic de drogue opérant dans le Nord. Et ce, suivant l’arrestation de Frank Aubert, un habitant de Pointe-aux-Piments âgé de 28 ans, vendredi soir, lors d’un exercice de controlled delivery. Ce tatoueur, qui travaille à Grand-Baie, avait tenté de récupérer un colis d’héroïne dont la valeur est estimée à Rs 3,8 millions (380 millions d’ariary), des mains de Sandra Nathalie Nirina Ranaivoson, une Malgache de 32 ans qui venait d’arriver dans l’île et qui avait été interpellée plus tôt, le même jour.

C’est à bord du vol MK 289 en provenance d’Antananarivo, Madagascar, que Sandra Nathalie Nirina Ranaivoson a débarqué à Maurice. L’entrepreneuse a atterri le vendredi 18 janvier à 19 h 45. Les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority et les membres de la brigade antidrogue ont intercepté la trentenaire alors qu’elle s’apprêtait à quitter l’aéroport de Plaisance à travers la Green Channel. Questionnée sur son voyage dans l’île, elle n’a pu donner d’explication plausible. Ce qui a éveillé les soupçons.

Les bagages de Sandra Nathalie Nirina Ranaivoson ont été fouillés. Les officiers y ont trouvé un haut-parleur Bluetooth dans lequel étaient dissimulés deux paquets contenant 256,28 grammes d’héroïne. La jeune femme qui en était à sa première visite à Maurice, a alors été placée en état d’arrestation.

