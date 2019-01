Littérature jeunesse – « Parata » sort dans les rayons

« Parata », la première œuvre d’Olynca Rabenoely a été présentée au grand public, hier matin à la Bibliothèque nationale à Anosy. Ce livre bilingue transmet les valeurs traditionnelles.

Culturel et éducatif. Le nouveau livre « Parata » a été bien accueilli à sa sortie officielle le matin du mardi 22 janvier à la Bibliothèque nationale à Anosy.

Une photo de pièces de monnaie illustre la page de couverture de « Parata », le premier ouvrage littéraire d’Olynca Rabenoely. Le livre de soixante-deux pages en format A5 contient cinq contes avec des illustrations. « Rakakabe l’ogre », « L’eau miraculeuse », « Voromailala, le Pigeon », « Les trois frères et sœur » qui sont en deux versions, malgache et en français ; et « Lebokabokahely » en dialecte de la région de SAVA, plongent les lecteurs dans un univers fabuleux. La culture malgache, les droits des enfants, l’environnement, constituent le fond des narrations. « Parata, dans le langage de la partie nord de l’île, englobe un sens important. Ce mot désigne une unité monétaire de l’ancien temps. Cela traduit une certaine valeur. Les gens utilisaient souvent ce mot dans des proverbes. Et comme je m’exprime à travers les contes. J’ai choisi Parata pour intituler mon livre dans le but de mettre les contes sur un piédestal. Nous devons transmettre la valeur des contes aux enfants qui sont l’avenir de la nation », explique l’auteure.

Edité en cent exemplaires chez Opération Bokiko,

« Parata » est désormais disponible dans les rayons des librairies de la capitale. « C’est mon premier ouvrage qui a nécessité cinq ans de

travail pour être au point. Il s’adresse aux enfants et aux parents pour que ces premiers puissent jouir pleinement de leurs droits. La prochaine étape de mon travail consiste à fournir les autres librairies la Grande Ile », précise Olynca Rabenoely.

Une chaîne littéraire active

Jean Max Rakotomamonjy, président de l’Assemblée nationale, Rahetilahy, directeur de la Bibliothèque nationale de Madagascar, Michèle Rakotoson, présidente de l’association Opération Bokiko et le maire d’Andapa, ont honoré de leur présence cette cérémonie de présentation classifiée d’« à la fois simple et évoquant un grand symbole par le côté culturel et éducatif de l’œuvre » par Jean Max Rakotomamonjy dans son allocution. « Je suis particulièrement fier qu’un natif d’Andapa figure dans le cercle très fermé de la littérature. J’encourage les autres à suivre le même chemin. Nous avons une richesse culturelle considérable. Il convient de la sauvegarder en les mettant en écrit », ajoute-t-il.

L’occasion fut pour Michèle Rakotoson d’annoncer la tenue prochaine d’un carnaval du livre reliant la capitale et Andapa, dans le but d’une « décentralisation culturelle ». Rahetilahy, pour sa part, a annoncé que la Bibliothèque nationale progresse dans la numérisation des ouvrages littéraires pour être au goût du jour par rapport aux avancées technologiques.

On constate que les maillons de la chaîne littéraire s’activent. La Politique du livre est sur la bonne voie. Le monde littéraire a le vent en poupe.