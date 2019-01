Comité Olympique Malgache – Siteny Randrianasoloniaiko réélu

Le président sortant du COM, Siteny Randrianasoloniaiko, a été réélu pour un quatrième mandat. Il a obtenu cent pour cent des voix lors de l’élection d’hier à Toliara.

Une simple formalité. L’assemblée générale élective du Comité Olympique Malgache s’est déroulée comme prévue et sans incident majeur. À huis clos, les assemblées générales ordinaire, extraordinaire et élective se sont tenues à l’Eden Palm Hôtel à Toliara, hier,

et ont duré en tout quatre heures. Candidat unique en lice, Siteny Thierry Randria­nasoloniako a été reconduit à cent pour cent des voix c’est-à-dire, les vingt-cinq votants à l’unanimité.

Les présidents de fédérations présents au scrutin étaient ceux du tennis de table, du cyclisme, de l’haltérophilie, du judo, de la voile et de l’aviron, du canoë kayak, du badminton, de la boxe, du volley, de la natation, du karate et du taekwondo. Les fédérations du basketball, du handball, du wushu, de l’athlétisme, du tennis ont pour leur part mandatée des délégués.

Et les cinq nouvelles fédérations, dont leur intégration au sein du COM vient d’être validée lors de l’AG extraordinaire ont eu pour la première fois le droit de voter, sont celles de la gymnastique présidée par Mamy Blandin Ravelo­nandro alias Mamy Gotso, l’escrime par Mickael Rakotondra­manana, le tir à l’arc par Luc Findrana, le pentathlon moderne par Maminirina Emile Andria­nantenaina et le bodybuilding par Vernier Georgi. L’association malgache des olympiens a été représentée par l’haltérophile, Nathalia Rakotondra­manana.

Levée de sanction

Les fédérations absentes mais toutes excusées sont celles de la lutte, de la pétanque, du football, de l’échec et du sport équestre. « Nous voudrons que les Malgaches soient fiers de leurs sportifs….Nos priorités des priorités sont la préparation aux Jeux des Iles de l’océan Indien dès ce mois de janvier et à partir du mois d’avril la qualification aux jeux Olympiques de Tokyo 2020 », a déclaré le président nouvellement réélu, Siteny Randria­na­soloniako.

Madagascar compte en ce moment six boursiers olympiques en trois disciplines dont la boxe, le judo et l’haltérophilie. Pour bénéficier des bourses olympiques, il faut avoir un bon résultat continental, c’est-à-dire, le podium. « Nous avons confiance au nouveau président de la République qui a promis de revaloriser le sport avec ses différents projets…de ce fait, le sport bénéficiera normalement vingt fois plus que le budget habituel. L’Etat devrait travailler en étroite collaboration avec le COM et les mouvements sportifs pour pouvoir espérer de bons résultats en sport », a-t-il martelé. La commission électorale se félicite du bon déroulement de l’élection. « On a constaté la cohésion des mouvements sportifs. Cinq fédérations viennent d’intégrer la grande famille du COM et d’autres désirent y entrer a la prochaine AG », a mentionné le président de la CENI, Marcel Joseph Rakotomalala. Lors de l’AG ordinaire, la sanction de la présidente de la fédération d’athlétisme a été levée et elle redevient membre du COM. « Nous sommes tous des sportifs, on combat sur terrain ou le tatami et on se serre la main après … pour que les athlètes ne soient pas victimes », a souligné le patron du COM. Les membres du bureau légèrement modifiés ont été présentés au terme de l’élection.