Vacance judiciaires – Deux procès par semaine se tiendront

Le personnel du corps judiciaire, comme chaque année, aura un mois de vacances, au cours duquel seules les affaires urgentes seront tranchées.

Ouf de soulagement. Les fameuses vacances judiciaires ont débuté samedi 15 décembre et prendront fin mardi 15 janvier, soit un mois. D’après les informations recueillies auprès du service de la communication du ministère de la Justice, malgré cette pause, les magistrats du siège devront toujours se préparer en cette période électorale où les infractions, l’insécurité et d’autres affaires saillantes ne cessent de se multiplier. « Certes, un nombre restreint se charge des audiences prévues se dérouler chaque mardi et jeudi, mais cela ne veut pas dire que les autres en vacances ne seront pas appelés à assister, quand des événements ardus surviennent », de source au ministère.

Des congés annuels par roulement sont ainsi attribués aux fonctionnaires des juridictions et les auxiliaires de la justice.

Le ministère public ou Parquet ouvre par contre sa porte tous les jours. Rien n’a non plus changé quant au « déferrement » ou l’exercice des poursuites à l’issue d’une garde-à-vue, placé sous le contrôle du procureur de la République. Comme d’habitude, cela se fait du lundi au samedi. Les vacances judiciaires n’handicaperont donc pas la permanence du service public. Les procédures se poursuivent bel et bien, partant de l’enquête des officiers de police jusqu’à la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

Affaires criminelles

À part les larcins constatés au quotidien et déférés, les affaires criminelles connaissent une fine baisse ce mois. « On enregistre par exemple le dernier kidnapping le samedi 8 décembre, un des actes de banditisme qui a défrayé la chronique cette année », a illustré un magistrat du parquet.

En revanche, les 30% des affaires prépondérantes traitées au niveau des tribunaux de première instance concernent les litiges fonciers. Des délits qui ne cessent apparemment de s’accroître sur la Grande île.

Le mois de vacances permettra alors aux magistrats de se pencher sur leurs dossiers et tâches supplémentaires à plusieurs égards qui seront jugés plus tard, comme l’a souligné un juré.