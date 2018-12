Football – coupe de la CAF – Elgeco Plus face à une montagne

Le vainqueur de la coupe de Madagascar doit remonter un retard de trois longueurs, ce samedi à Mahamasina. Une mission particulièrement ardue.

Mission impossible diront les pessimistes, difficile diront les optimistes.

Elgeco Plus doit remonter trois buts, cet après-midi au stade de Mahamasina, en deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Samedi dernier, lors du match aller à Durban, le vainqueur de la coupe de Madagascar s’était incliné face au Kaizer Chiefs, trois buts à zéro.

Une défaite qui a fait du mal au mental des joueurs, certainement. Cet après-midi, la mission qui leur incombe en ferait pâlir plus d’un.

Elgeco Plus en est à sa quatrième participation en Coupe de la Confédération. Lors de ses trois premières apparitions, il avait toujours été sorti en tour préliminaire.

À deux reprises, il s’est incliné à Mahamasina au retour, face au Saint-Michel United des Seychelles en 2014 (6-7 tab) et face à l’URA d’Ouganda en 2015 (0-1). En 2017, il avait aussi perdu à l’issue de la deuxième confrontation, face au Super­sport United d’Afrique du Sud, à Johannesburg (0-2).

Cette année, le double champion d’Analamanga a réussi à passer le cap du tour préliminaire. Sauf qu’il semble être tombé sur un os par la suite.

Manque de concentration

Inscrire trois buts sur la pelouse de Mahamasina, Elgeco Plus l’a déjà fait. C’était lors du tour préliminaire aller face au Deportivo Unidad de Guinée Equatoriale (3-1). Nesta y était allé de son doublé et Bila avait également trouvé le chemin des filets.

C’est ce genre de performance que les hommes de Bob Hubert doivent rééditer, pour espérer atteindre les huitièmes de finale de la compétition.

Possession, réalisme et efficacité avaient été les clefs de ce succès. A cela, il faudra rajouter la concentration, de la première jusqu’à la 90e minute, cet après-midi. C’est ce qui leur a manqué face au Deportivo Unidad, pour inscrire un quatrième but.

Et c’est aussi ce qui leur a manqué à la fin de la première confrontation avec le Kaizer Chiefs, d’où les deux buts encaissés en l’espace de quatre minutes, alors que l’on se dirigeait vers une courte victoire des Sud-africains.