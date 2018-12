Électricité – Aucun délestage durant les fêtes

Sursis. La Jirama promet que l’électricité ne sera plus coupée durant les fêtes de fin d’année.

Festivité sous la lumière. Après plusieurs plaintes des usagers de la Jirama suite aux délestages successifs dans les quartiers d’Antananarivo, cette entreprise de distribution d’électricité s’est dépêchée de négocier avec le fournisseur, qui a confirmé avant-hier, la limite de carburant pour la Jirama. Cette négociation a abouti à une entente. Le délestage n’aura pas lieu durant les festivités. Telle est l’information publiée dans un communiqué de l’entreprise Jiro sy Rano Malagasy, hier. Le problème de fournitures en carburant a été résolu à temps. « Après jour et nuit de discussion, la compagnie et son fournisseur ont résolu le problème pour que celui-ci rétablisse à la normale la fourniture des centrales thermiques, en carburant », d’après un communiqué parvenu hier.

Les habitants de la capitale ont vécu dans le noir pendant deux à trois heures, hier. Presque tous les quartiers ont subi ces coupures de l’électricité à tour de rôle. Cette-fois ci, la Jirama incite les usagers à faire confiance. Ces derniers espèrent tant que le délestage ne se manifestera surtout pas en pleine fête.

Des coupures éventuelles

Cette situation soulage les usagers. « Nous avons accepté l’existence de délestage ce soir. Il y a quelques semaines, nous dînons avec la bougie tous les soirs. C’est devenu une habitude. Fort heureusement qu’ils ont pensé à vite résoudre le problème, pour cette fin d’année. L’ambiance ne sera pas au top sans l’électricité », affirme un habitant d’Andoharano-fotsy.

Henri Randriamanana, directeur général adjoint de la Jirama souligne que l’approvisionnement en électricité est assuré par la capacité hydroélectrique dans les centrales d’Andekaleka, Mandraka et Tsiazompaniry. Ces centrales contribuent à assurer la consommation pour le réseau interconnecté d’Antananarivo.

Les travaux de maintenance et de réparation se poursuivront. D’éventuelles coupures peuvent subvenir. La Jirama ne peut pas non plus échapper aux aléas naturels causés par les pluies abondantes. La population est priée de prévenir la Jirama en cas de problème. Les techniciens de cette entreprise pourront intervenir à temps. Les abonnés seront toujours avisés à l’avance des coupures éventuelles.