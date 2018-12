Association – Aide aux familles défavorisées par le Comité de solidarité

à l’approche des fêtes de fin d’année, riz, huile, haricots ainsi que plusieurs jouets pour les quatre-vingt-quatre élèves de l’école Fifanampiana seront distribués aujourd’hui, par l’association « Fifanampiana Malagasy » ou Comité de Solidarité de Madagascar (CSM). Six cent familles les plus démunies auprès des communes (Ivato, Androndrakely, Mahatony Ivandry, Anatihazo Isotry, Manjakaray, Itaosy, Ilafy, Ambohimangakely), bénéficient chaque année de ces dons, notamment pour la fête nationale, celle de noël et de fin d’année.

D’après Michèle Ramanampamonjy, Secrétaire nationale au sein du CSM «A part la distribution de dons, nous éduquons également les gens à devenir de bons citoyens. De ce fai,t les personnes qui jouissent de nos aides doivent avoir une carte d’identité nationale et payer une participation de 50 ariary, une somme symbolique ». Et pour des initiatives de proximité, ils distribuent aussi des aliments cuits, dans les bas quartiers. Le CSM est actuellement en recherche de partenariat pour ses autres projets à venir car un problème financier réside. Notons qu’ils ont déjà des hôpitaux et des écoles mis en œuvre pour les pauvres.

Laura Razanamahery