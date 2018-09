Concours – Le CGM en quête d’un nouveau logo

Prémices d’un renouveau qui promet dynamisme, solidarité et passion entre cette institution culturelle incontournable de la capitale qu’est le Cercle Germano-Malgache (CGM) et la communauté des artistes.

Un concours de création de logo qui s’annonce inédit est organisé du côté du CGM Analakely à partir de ce jour. Ouvert à tous, que l’on soit artistes, créateurs, illustrateurs, infographistes ou encore dessinateurs de tous horizons, ce concours initié par le Goethe-Zentrum se doit de mettre principalement la fraternité entre l’Allemagne et la Grande île. Organisé jusqu’au 31 octobre, il se doit de laisser la part belle à l’authenticité, la créativité et la passion des participants.

Chaque création doit être envoyée exclusivement « il@cgm-mada.de » sous sa forme numérique originale, avec les coordonnés de chaque participant et une description de l’œuvre. En outre, le logo doit aussi synthétiser les activités du centre et cette inter-culturalité entre les deux pays. Il y aura un lot d’un million

d’ariary à la clé pour le gagnant du concours. À vos crayons et pinceaux !