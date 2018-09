Concert – « Manal’Azy », une valeur sûre inoxydable

La 26ème édition confirme l’ampleur grandissant du « Manal’Azy ». Les retrouvailles avec Olombelo Ricky furent sensationnelles à Antsahamanitra.

À chaque édition son lot de surprises, le tout préservant toujours, avec soin, l’essence même de cette tradition qu’est le « Manal’Azy ». Ce fut un moment d’exception, mais aussi d’excellence musicale et de créativité de la part de cet artiste émérite qu’est Olombelo Ricky. Assister au « Manal’Azy » à Antsaha­manitra, c’était vivre une véritable aventure musicale aux saveurs intemporelles pour le public. Au bout de plus d’un quart de siècle maintenant, on peut définitivement l’affirmer, le temps n’a pas d’emprise sur cet évènement.

Pour sa 26ème édition, ce rendez-vous incontournable post-bac s’est ainsi redécouvert sous un nouveau jour, Inconditionnels du « Manal’Azy » et jeunes férus d’une bonne ambiance enivrante et mélodieuse : c’est, comme à l’accoutumée, un public de tous horizons et de toutes les générations qui se sont rués en masse pour envahir Antsahamanitra dans la soirée du jeudi. Olombelo Ricky a entamé les festivités à 18h tapantes. Il a débuté le concert aux côtés du jeune groupe de rock Angaroa. L’occasion pour le public d’apprécier, entre autres, une reprise électrisante de « Iny havako iny», mais aussi pour Olombelo Ricky de chanter « Malahelo » de Doc Holliday à sa manière.

Sublimé

Avec son amour pour la musique traditionnelle, Olombelo Ricky prône toujours autant une grande ouverture à plusieurs genres musicaux. Pour l’occasion, ce fut une fois encore un « Manal’Azy » des plus éclectiques. Outre le groupe Angaroa, le chanteur s’est aussi plu à partager la scène avec La Chorale. À l’instar de « Soanaly » et de « Mpembe » que les choristes ont su conjuguer avec brio aux rythmes des percussions d’Olombelo Ricky.

Assurant d’ores et déjà la relève et laissant en héritage son amour pour la musique. Olombelo Ricky a envoûté aussi bien qu’il a galvanisé la foule, accompagné de ses musiciens et de ses fidèles camarades du Vazimba Mpanazary. Il a exalté le public avec ferveur et vivacité. Malgré quelques couacs à la sonorisation, ce 26ème « Manal’Azy » organisé avec Orange Madagascar, mais aussi la compagnie Rary et plusieurs autres artistes, a tenu ses promesses.