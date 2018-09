Beauté – Un expert en coiffure à l’œuvre

Alejandro Blanes, un formateur international et « hair stylist », séjourne dans la capitale pour partager ses acquis. Il prévoit un défilé, ce soir; à l’hôtel Le Louvre.

Pour une mission de quelques jours à Mada­gascar, Alejandro Blanes, un expert international sur l’art de la coiffure, vient accompagner les professionnels malgaches de cette discipline pour la meilleure utilisation des produits Mizani. C’est aussi l’occasion pour lui de présenter les dernières tendances de coiffure lors d’un show qui va se tenir à l’hôtel Le Louvre, ce soir à partir de 19 h.

Le salon Addict à Ankorondrano, le premier Salon Mizani Expert à Madagascar, a accueilli ce formateur international dans la matinée d’hier.

« L’esthétique à prix abordable tout en respectant les règles strictes d’hygiène d’un salon professionnel est notre politique. Et cela correspond à la philosophie de la marque Mizani. Ses produits sont destinés aux cheveux métis, bouclés, et texturisés comme ceux des Malgaches. C’est la raison pour laquelle notre salon à Ankorondrano a pu obtenir la qualification Salon Mizani Expert », précise Manuella Rakotondratsima, gérante propriétaire des salons Addict de la capitale.

Faire bénéficier à ses personnels et en même temps à sa clientèle des conseils du professionnel est le but de cette opération. Une cinquantaine de personnes composées d’hommes, de femmes et d’enfants n’ont pas manqué l’occasion. Elles ont évoqué leurs petits problèmes liés à leur coiffure. Très attentif, Alejandro Blanes a ensuite suggéré des techniques à adopter et les a canalisées sur le produit adéquat à utiliser en fonction de leurs soucis.

Ethnic chic

« Je suis satisfaite de l’accueil de toute l’équipe, de l’attention et des conseils d’Alejandro Blanes. Je suis impatiente de voir le résultat », laisse entendre Sandrine, une cliente. Au bout de quelques minutes, la magie s’est opérée sur sa longue chevelure avec une nouvelle coupe faite par les mains de l’Espagnol avec les produits Mizani. « Je constate que mes cheveux deviennent plus doux et plus brillants comme je les veux », a-t-elle annoncé à la fin de l’intervention.

Alejandro Blanes se donnera en spectacle, ce soir, à l’hôtel Le Louvre. Douze mannequins, six coiffeurs l’accompagneront pour réaliser les dernières modes de coiffure de Mizani. « Chaque année, nous présentons quelques modèles. Ethnic chic est le thème de cette année. Les femmes malgaches font partie intégrante de notre marque. Et je constate aussi qu’il existe de nombreux coiffeurs talentueux à Madagascar. Il suffit juste de les accompagner et de les professionnaliser. Et l’Oréal à qui appartient la marque Mizani travaille dans ce sens grâce aux différentes formations. Je suis venu, cette fois-ci, pour la quatrième fois à Madagascar, pour renforcer cet accompagnement », conclut Alejandro Blanes avec un radieux sourire.