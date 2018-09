Androhibe – Le Premier Ministre en reconnaissance

Check-list. Résident à Androhibe, Christian Ntsay, Premier ministre, y a fait une descente, hier, pour s’enquérir de divers sujets, notamment, les préparatifs électoraux. Après une opération de rajout des omis et de dédoublonnage, la Commission électorale nationale indépendane (CENI), a renvoyé la liste électorale au niveau des bureaux de Fokontany pour que les électeurs puissent, à nouveau, procéder à la vérification de leur inscription ou non et si leurs noms sont inscrits correctement.

Le locataire de Mahazo-arivo s’est prêté à l’exercice. « Je suis résident de ce Fokontany et électeur. Il s’agit de montrer l’exemple. C’est la première fois que les votants peuvent vérifier à nouveau leur inscription dans la liste électorale, deux mois avant le scrutin. J’encourage tout le monde à le faire. Cela fait partie d’une organisation que la CENI juge nécessaire pour le bon déroulement des élections », déclare-t-il, en ajoutant que la carte électorale devrait arriver la semaine prochaine. Sollicité pour donner son point de vue concernant les plaintes d’électeurs qui affirment ne pas être inscrits dans la liste électorale, ou inscrits dans d’autres bureaux de vote, le chef du gouvernement laisse le soin à la CENI de trouver une solution. « Les représentants des candidats siègent déjà au sein de la formation non permanente de la CENI. C’est à eux d’en discuter avec les responsables et de voir les possibilité d’y remédier », réplique le locataire de Mahazoarivo.

Assainissement

Outre les préparatifs électoraux, il a, aussi, été question d’assainissement, hier, à Androhibe. Lors de cette descente, le Premier ministre a pu constater l’amoncellement des ordures. L’assainissement a été un des sujets sur lequel le conseil des ministres de mercredi a souligné l’urgence d’une prise de mesure immédiate. Le risque d’une nouvelle épidémie de peste, notamment, en est la raison. « Le gouvernement prend déjà des mesures. Il a appliqué des mesures de prévention, depuis son entrée en fonction, pour éviter la propagation de la peste. (.. .) Il y a seulement le retard des camions chargés de l’enlèvement des ordures comme nous constatons ici. Cela nécessite aussi, une meilleure coordination du travail, en particulier, par les collectivités locales qui ont un grand rôle en matière d’assainissement jusque dans les Fonkontany », plaide Christian Ntsay. Il a donné une somme d’argent pour appuyer le Fokontany d’Androhibe dans sa mission d’assainissement. Après la polémique faisant suite à l’accident causé par son cortège officiel, certaines scènes de la descente d’hier, où la presse a été conviée, s’apparentent à une opération pour soigner son image. « Ce n’est nullement mon intention. Je n’ai pas d’ambition électorale alors, je n’en ai pas besoin. La mission du gouvernement est d’avoir des élections apaisées. C’est pour cela que je suis ici. Ce n’est pas non plus la première que je fais des descentes sur terrain. Aujourd’hui, j’ai vérifié mon nom sur la liste électorale comme tout électeur », se défend le Premier ministre.