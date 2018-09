Ambatondrazaka – Faible taux d’absence au baccalauréat

La circonscription scolaire (Cisco) d’Ambaton­drazaka a compté, lors de la session du baccalauréat, 3 442 candidats inscrits dont 3 354 ont été présents si l’on se réfère au taux de présence de la première journée du 17 septembre dans les huit centres d’écrit répartis dans la ville d’Ambaton­drazaka. Soit 97,44 % présents contre 2,56 % absents dont 0,05 % – deux candidats sur les 78 inscrits – sont de la série C.

Pour les séries A1 et D, on a enregistré, respectivement, cinq et dix-huit absents, tandis que soixante-trois ne se sont pas présentés aux épreuves écrites pour la série A2. Celle-ci a enregistré, cette année, 2 223 candidats inscrits, soit 64,58 % du nombre total des inscrits au baccalauréat pour cette étendue où le taux de scolarisation dépasse la moyenne tous les ans, jusqu’ici.

En tout cas, les épreuves écrites du baccalauréat général se sont déroulées sans incident majeur dans les centres d’Ambaton­drazaka, en particulier les tentatives de fraudes. On a seulement déploré l’ennui de santé d’une candidate, mais elle a pu concourir. Enfin, les corrections vont débuter.