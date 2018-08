Njiva Rakotoharimalala – « On peut battre les Sénégalais chez nous »

Madagascar accueillera le Sénégal, dans deux semaines, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Njiva croit fermement en une victoire des Barea, face aux Lions de la Teranga.

. Que pensez-vous du Sénégal, prochain adversaire de Madagascar, qui est, rappelons-le, mondialiste ?

La sélection du Sénégal a disputé le dernier Mondial en Russie. Cela signifie beaucoup de choses, notamment que c’est une équipe forte et qu’il ne faut jamais la sous-estimer. Les Sénégalais nous ont battus lors de notre dernière confrontation, justement durant les éliminatoires de cette Coupe du monde. De ce fait, nous devons être vigilants face à eux. Toutefois, je reste confiant. Je crois fermement que l’on peut les battre à Mahamasina, chez nous, à condition que les joueurs se donnent au maximum.

. Vous faites partie des attaquants convoqués par Nicolas Dupuis. Qu’en est-il de votre forme actuelle ?

Je me sens en pleine forme à l’heure actuelle. Le championnat thaïlandais se poursuit et je donne le meilleur de moi-même à chaque rencontre pour mon club. C’est ce que j’ai toujours fait pour la sélection, à chacune de mes apparitions sous le maillot des Barea, et c’est ce que je continuerai de faire durant ce match contre les Sénégalais.

. Pouvez-vous évaluer les chances de qualifications de Madagascar pour la CAN 2019, sachant que les deux premiers de chaque groupe rallieront la phase finale ?

On peut nourrir beaucoup d’espoir, quant à une première qualification pour la phase finale de la CAN 2019. Si chacun donne son maximum, si chacun fait des efforts et si nous travaillons ensemble vers cet objectif commun, Madagascar se qualifiera. Quand je dis « nous », je ne parle pas des seuls joueurs et du staff technique. Je parle de tout le monde, dirigeants, spectateurs et tout le peuple malgache. Franchement, je crois vraiment qu’on peut le faire.

. Le sélectionneur a appelé deux nouveaux joueurs pour ce match contre le Sénégal, votre avis à leur sujet ?

Je pense qu’ils peuvent apporter un plus à notre équipe. On intègre souvent de nouveaux joueurs chez les Barea. Mais si le sélectionneur décide d’appeler de nouveaux éléments ou de changer quelque chose, c’est toujours dans le but d’améliorer les performances de l’équipe.