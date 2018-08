Mois du portrait – Les jeunes artistes se sentent dans leurs éléments

« Un mois du portrait » à l’IKM à Antsahavola marque l’union et la solidarité des dessinateurs de la capitale. Les participants approfondiront leurs techniques et exposeront leurs œuvres.

Depuis le 4 août, le début de l’événement « Un mois du portrait » qui se tient au centre culturel de la Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola, les membres de l’association Varatava partagent leur passion commune entre eux et aussi avec les visiteurs, une belle opportunité pour les amoureux de cette discipline de dessin.

« Tous les matins, je rejoins le centre avec optimisme. Ici, on parle le même langage : le dessin. On vient dans le but de se surpasser tous les jours. On se sent exister pour une chose à laquelle on tient vraiment. Pour une fois que l’on s’intéresse vraiment à ce que je fais. Mes amis dessinateurs donnent des conseils. On parle de nos petits problèmes dans l’exercice de notre passion. Le mois du portrait nous donne un repère. C’est très enrichissant », raconte Avotriniaina Razafitsalama alias Razafy, un jeune dessinateur de dix-huit ans, tout en réalisant le portrait d’une femme sur une couverture d’un magazine.

Sur la même table que lui, trois autres dessinateurs s’affairent en manipulant leurs outils de travail. Pierres noires, stylos, feuilles de papier, règles, gommes, boîte d’aquarelle, et autres se passent d’une main à l’autre. L’ambiance est fraternelle. La bonne humeur règne dans leur discussion.

Au programme scolaire

« Dessiner est comme une sorte de méditation pour moi. Je suis dans ma bulle quand je dessine. C’est ma façon de m’exprimer. Malheureusement, certaines personnes interprètent cela autrement quand elles nous voient en train de dessiner, même nos proches. Nombreux parents grondent encore leurs enfants quand ils les surprennent en train de dessiner, comme si c’était du pur gaspillage de matériel scolaire et de temps. Le métier de dessinateur n’est pas encore très bien vu chez nous. Le mois du portrait est une bonne éducation artistique pour nous, mais aussi pour le grand public. Il a permis de porter les lumières sur les différentes disciplines liées au dessin. La séance sur la notion et la démonstration de portrait robot avec le portraitiste Mahery a attiré du monde vendredi dernier », explique Lanto Ny Aina Ramaherialison ou Arachn.

« Intégrer l’art plastique dans les programmes scolaires des écoles publiques depuis les classes primaires aide mieux les jeunes talentueux à s’orienter facilement. Je rêve de vivre de ma passion un jour, d’être indépendant financièrement. Pouvoir ouvrir une galerie d’art est mon vœu le plus cher. Le fait de participer à cet événement me stimule», formule le jeune dessinateur Thamus du haut de ses dix-huit ans, un étudiant en deuxième année en dessin et en peinture au Cercle Germano-Malagasy et membre de l’association Varatava. Cette dernière regroupe quarante membres dont trois sont des femmes.

Concours de dessin et autres animations meublent le mois du portrait qui prend fin le 31 août.