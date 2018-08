Fraudes sur la balance et la pesée

Avant le XXe siècle, il n’y a pas de monnaie spécifiquement malgache. Dans son ouvrage, Vingt ans à Madagascar publié en 1885, le père de La Vaissière écrit notamment : « Les Malgaches ignorent encore aujourd’hui l’art de battre monnaie. Veulent-ils payer des valeurs moindres que celle de la pièce de 5 francs reçue des Européens ? On les voit s’emparer de l’une de ces pièces, la diviser en fractions ou morceaux de variable grandeur et en soumettre le poids à des balances qu’ils portent habituellement sur eux. »

C’est Andrianampoinimerina qui fixe les poids destinés à peser ces fractions d’argent et les désigne sous le nom de loso (2,50 francs), kirobo (1,25 franc), sikajy (0,60 franc et roavoamena (0,20 franc)… Edmond Heiby, chef du laboratoire de police d’Antananarivo dans la première moitié des années 1960, précise que le kirobo à 1,25 franc indiqué par le père de La Vaissière, est probablement le kirobo vazaha (kirobo sy varifitoventy), le kirobo gasy valant 1,20 franc.

Au moyen de ces poids diversement mêlés ou opposés entre eux sur les deux plateaux de la balance, ou à l’aide de grains de riz quand il s’agit de valeurs moindres que 10 centimes, on obtient toutes les monnaies souhaitées.

Ainsi, d’après Edmond Heiby, les tentatives de faux-monnayage de l’époque ne peuvent porter que sur la contrefaçon de pièces étrangères. En outre, les connaissances comme les possibilités de la population en matière de fonderie, d’alliage et d’argenture sont très rudimentaires, circonstance qui rend difficile et rare une contrefaçon artisanale.

Certes, les anciens Malgaches parlent de vola ratsy (argent mauvais), mais « cette idée est surtout associée chez eux au souvenir transmis par leurs aïeux d’une importation de pièces de 5 francs fabriquées en Angleterre et qui auraient été mises en circulation avec la complicité de Rainilaiarivony lui-même ». Ces pièces sont connues comme vola Kandaonina du nom déformé de Kingdon, l’Anglais qui est l’instigateur et l’intermédiaire de l’opération. Elles sont plus légères que la pièce française.

Lorsque le public s’aperçoit de la supercherie et se méfie, un second lot est mis en circulation. Cette fois, les pièces ont bon poids, mais faites d’un alliage : elles ternissent en vieillissant et « les usagers prirent l’habitude de les dépister au son en frappant la pièce suspecte, tenue en équilibre sur la pointe de l’index, avec une autre ».

Il y a aussi « un apport de pièces espagnoles et mexicaines», mais le chef du laboratoire de police ne trouve aucun renseignement sur un véritable faux-monnayage d’origine malgache. En revanche, les balances sont souvent truquées et les supercheries portent sur les pesées.

Pourtant, le Code des 305 articles de Ranavalona II, dans son article 9 et le sous-titre « Ny manota vola », menace de vingt ans de fers ceux qui « fabriquent » les fausses pièces de monnaie. « On peut penser que cette disposition sévère était surtout préventive et destinée à décourager ceux qui auraient eu l’intention de se livrer à ce genre de travail. Mais on raconte aussi que quelques habiles artisans avaient réussi à fabriquer des pièces fausses. »

Ce n’est qu’après la conquête et l’occupation françaises que la fabrication artisanale de pièces et, plus tard, de billets de banque est la mieux connue. En 1915, 1916 et 1917, de fausses pièces de 5 francs en bronze argenté sont mises en circulation. On en découvre à Ambatolampy et jusqu’à Ikongo-Farafangana, mais leur nombre se réduit à quelques spécimens. Ces pièces sont pour la plupart l’œuvre de deux faussaires d’Ambatofotsy-Antananarivo qui opèrent de manière artisanale par moulage. Les deux faussaires sont facilement découverts et condamnés, le 9 février 1918, l’un à dix ans, l’autre à sept ans de travaux forcés et leur matériel saisi.

1916 voit aussi l’époque du Vola alika et 1917 celle du Vola omby. Ce sont des timbres-postes type filanjana collés sur un morceau de carton, portant au verso la valeur en français et en malgache appuyée de la silhouette d’un chien, puis d’un bœuf. Ce genre de monnaie est imaginé pour pallier le manque de pièces divisionnaires dû à la guerre. Mais certaines sont altérées.