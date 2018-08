Election – Les quarante-six candidats à la présidentielle

La Haute Cour Constitutionnelle a clôturé, comme prévu, la liste des candidats à l’élection présidentielle du 7 novembre. Quarante-six candidats ont remis leurs dossiers à temps. Andry Rajoelina à ouvert le bal et le vice doyen Didier Ignace Ratsiraka, 82 ans, s’est accordé la dernière valse. Deux candidats passeront le second tour en décembre et un seul sera élu Président.