Benjamin Andriamparany Radavidson – « Un fonds pour stabiliser le prix du carburant »

Candidat en lice pour la présidentielle de novembre 2018, l’ancien ministre des Finances avance ses pions en tant que connaisseur du monde économique.

Ferme. «Arrêtez de tromper le peuple». C’est en substance l’idée majeure soulignée par Benjamin Andriamparany Radavidson, en course pour les élections présidentielles. Il a fait le tour des questions posées et semble savoir placer les mots et les arguments pour convaincre la Presse sur le pourquoi de sa motivation à cette course périlleuse. «Je ne parlerais pas trop de vision comme font les autres mais, je pense qu’il est mieux que les Malgaches eux-mêmes sachent ce qu’ils veulent et ce qui est bon pour eux. À quelles valeurs obéissent-ils, à quels modèles économiques, à quel système d’éducation ? Les Malgaches eux-mêmes ont le pouvoir de développer leur pays», explique-t-il. Radavidson, comme beaucoup l’appellent, propose, après la détermination de ces valeurs, de restructurer tout le système.

Ses trente ans d’expériences professionnelles dans la gestion des projets ou encore dans les finances publiques ont ainsi pris le dessus dans ses explications. «Il faut un bon sens économique et non pas de la démagogie. Une bonne politique fiscale et monétaire suffirait à faire face à la valeur yoyo de l’ariary», détaille-t-il. L’ancien grand argentier présente la mise en place d’un Fonds pour stabiliser le prix du carburant, pour une monnaie stable, un coût intérieur stable et ne gérer alors que la fluctuation de l’euro et du dollar.

C’est la hausse vertigineuse soudaine du prix du carburant qui dérange, selon ses explications, alors que le pouvoir d’achat reste à un niveau plus ou moins stagnant. Afin de régler la problématique perpétuelle du carburant, Radavidson, chevronné en négociations internationales, d’après son CV, ose ainsi proposer la mise en place d’une raffinerie locale.

Compétences

«Le bon sens veuille que l’on étudie bien sûr, le transport, le port, les chemins de fer, la politique monétaire, pour accompagner ce projet titanesque», souligne-t-il encore. Donner une chance égale aux opérateurs économiques et protéger particulièrement le secteur industriel. Il se dit ouvert aux bailleurs de fonds traditionnels ou autres bailleurs «émergents». «À condition, qu’ils ne nous imposent rien et que les Malgaches y voient des intérêts. Et pour moi, de la valeur d’un dirigeant dépend l’appui des bailleurs de fonds», souligne-t-il. Autour de ces questions économiques gravitent d’autres points essentiels soulevés par ce professeur en Économie et développement, tels que la gouvernance, la lutte contre l’insécurité et les questions sociales. Il propose la gratuité des chirurgies, la formation et le renforcement de capacités des enseignants ou encore de trouver un système de stockage de l’eau.

Accompagné seulement de son fils lors du dépôt de candidature à la HCC, c’est peut-être un signal fort lancé aux jeunes et aux simples

observateurs de sa course en solo, pour la magistrature suprême, sans aucun autre soutien de figures connues. La mise en place de Fonds régionaux pour les Jeunes fait partie de son programme déjà lancé lors de sa campagne pour les élections de 2013. À chaque transaction financière équivaut une redevance pour appuyer les projets des jeunes. «Les Malgaches sont compétents», insiste-t-il.