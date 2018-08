Antananarivo-Ville – Un taux de réussite de 73,61% au CEPE

Les résultats de l’examen du CEPE sont proclamé pour Antananarivo-ville. On constate une hausse du taux de réussite.

Bons résultats. Les noms des admis à l’examen du CEPE ont été affichés dès 6 heures du matin dans les centres d’examen de la Circonscription d’Antananarivo- ville (Cisco). La délibération a eu lieu, hier. La plupart des candidats vont, certainement, voir leurs numéros d’inscription et noms dans cette liste, car les résultats se sont améliorés, par rapport à l’année dernière. «Le taux de réussite est de 73,61 % pour la Cisco Tanà-ville, en cette session, contre 56,26 %, en 2017», rapporte le ministère de l’Éducation nationale, hier. La note de délibération serait, pourtant, la même que l’année dernière. Le ministère responsable évoque deux raisons principales qui ont permis cette hausse du taux de résultat dans plusieurs Cisco, comme Avaradrano qui affiche un taux de réussite de 81% et Benenitra, où 97,55 % des candidats ont leur certificat en poche. Les formations continues des maîtres FRAM et fonctionnaires, ces quatre dernières années, ainsi que le renforcement de la maîtrise du français, des mathématiques, et du malagasy dans quelques Cisco, auraient aidé les candidats à traiter avec brillance les épreuves.

On s’attendait, pourtant, à de mauvais résultats, suite à la longue grève des enseignants qui réclamaient l’amélioration de leurs conditions de vie, en cette année scolaire. Les cours ont été suspendus en un peu moins de trois mois, de mai à juillet, dans plusieurs établissements scolaires publics, notamment dans la ville d’Antananarivo.

Contradictoire

Les résultats de l’examen blanc dans quelques écoles primaires publics ont été, par conséquent, catastrophiques. «Cinq candidats sur quarante ont obtenu la moyenne requise», a révélé le directeur d’une école primaire publique (EPP) à Antananarivo-ville. Quelques correcteurs ont, en outre, constaté des mauvaises notes à l’examen officiel. «Les sujets d’examen ont été «abordables», mais des candidats ont récolté de mauvaises notes», confient quelques-uns. D’autres, par ailleurs, affirment que ceux des établissements scolaires publics ont été en difficulté, contrairement à ceux des établissements scolaires privés.

Le ministère de l’Éducation nationale martèle que cette grève ne devrait pas avoir d’impact sur le niveau des épreuves, étant donné que les sujets d’examen ont été élaborés bien avant les manifestations. Il félicite, en outre, la conscience professionnelle des enseignants des classes d’examen qui ont continué à dispenser des cours, en dépit de la grève. Des enseignants des collèges d’enseignement général s’inquiètent, toutefois, du niveau de ces nouveaux diplômés. «Ont-ils la capacité requise pour passer au niveau supérieur?», s’interrogent-ils.