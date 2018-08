Anjanahary – Toute une famille périt dans un incendie

Un couple et son enfant sont carbonisés dans un incendie d’une extrême violence qui s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, à Anjanahary.

Tragique. Deux adultes et un enfant meurent calcinés dans un violent incendie qui a éclaté dans le quartier d’Anjanahary. Cette nuit de lundi à mardi, il était environ 22 heures quand le 118 a reçu une série d’appels signalant l’embrasement. Les habitants se sont déjà évertués à arroser la maison avant d’alerter les sapeurs-pompiers, d’après les explications du capitaine Randrianarisoa, commandant de l’organisation de secours (Orsec) des pompiers.

Dans la foulée, des hommes du poste d’Andravoa­hangy ont été dépêchés sur les lieux, puis renforcés par ceux de Tsaralalàna. Trois camions fourgon-pompe y ont été engagés. Une fois arrivés sur les lieux du sinistre, les combattants du feu ont déroulé le tuyau jusqu’à l’habitation enflammée qui se trouvait presque au centre du quartier. Pour y arriver, il a fallu faire passer les lances au-dessus d’une haute muraille.

« Ce logement construit entièrement en bois comprend cinq pièces, dont l’une servait au stockage de sacs de charbon. Les victimes sont restées coincées à l’intérieur de la maison», indique le capitaine. L’équipe de sauveteurs a tenté de franchir la façade, mais il était déjà trop tard, selon des témoins oculaires. Le toit n’a pas résisté à la violence de l’incendie et s’est effondré, ce qui n’a laissé aucune chance à la famille.

Explosion

Les occupants des autres pièces se sont rapidement réveillés en entendant des crépitements. Certains ont même réussi à évacuer leurs biens avant que leur cité ne soit consumée.

Au plus fort de la fournaise, les voisins et les sapeurs-pompiers se sont entraidés à asperger les bâtiments mitoyens. Le feu a finalement été maîtrisé au bout d’une heure et demie. Les soldats du feu ont retiré les dépouilles sous les décombres encore fumants pour que les policiers de la brigade criminelle (BC) puissent poursuivre les constatations des faits.

L’origine du brasier n’est pas encore déterminée. D’après les indices et témoignages recueillis par la police, un feu de charbon a été placé à côté de la moto de la famille victime. Tout d’un coup, une forte explosion a été entendue chez lui. « Ce serait le réservoir du deux-roues, puisque des traces d’essence ont été décelées », confie un enquêteur de la BC.