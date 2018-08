Aliou Cissé – « Un match difficile nous attend à Madagascar »

En marge de la rencontre entre le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais, en championnat de France, le weekend dernier, Aliou Cissé s’est exprimé sur la prochaine rencontre Mada­gascar-Sénégal.

Match prévu le dimanche 9 septembre, au stade de Mahamasina, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. « Avant d’espérer gagner la CAN, il faudra d’abord se qualifier. Nous avons un match difficile qui nous attend face à Madagascar, prochainement. Nous sommes déjà allés là-bas auparavant. Ce sera un déplacement difficile », souligne le sélectionneur sénégalais.

« Tout est possible dans le football. Cette CAN sera très relevée. Le Sénégal fait partie des grands et nous devrons tenir notre rang », poursuit-il.

Aliou Cissé a également été amené à évoquer le niveau des joueurs sénégalais : « La qualité des joueurs du Sénégal n’est plus à discuter. Mais avoir de la qualité ne suffira pas. Il faudra avoir un bon état d’esprit, un bon comportement et un mental fort. Et aussi, avec la CAN 2017 et le dernier Mondial, nous avons emmagasiné assez d’expérience pour aborder cette CAN 2019 sous les meilleurs auspices. »