Le constructeur de moto, TVS, vient de lancer la TVS Football Zone en Afrique, en marge de la Coupe du monde. Il s’agit d’organiser plusieurs évènements liés au ballon rond, un peu partout sur le continent, avec comme slogan one people, one Africa.

Pour Madagascar, l’importateur des deux-roues TVS, Funbike Ambodivona, a décidé d’organiser une compétition de babyfoot, dénommée TVS Babyfoot Tournament. Celle-ci s’étalera du 23 juin au 14 juillet.

Opportunité

À chacun de choisir s’il veut jouer en solo ou bien en duo avec un équipier. L’inscription se fera sur place, moyennant 1 000 ariary. « Chaque samedi (Ndlr : 23, 30 juin et 7 juillet), seize équipes s’affronteront ici à Ambo­divona, sur des babyfoots en provenance d’Ambatolampy. Les vainqueurs empocheront la somme 30 000 ariary. Par la suite, les trois équipes victorieuses de ces trois samedis se retrouveront pour la grande finale, le 14 juillet, au cours d’un tournoi en triangle. Les champions recevront une enveloppe de 50 000 ariary », explique-t-on auprès de Funbike.

Ce sera une occasion de s’amuser pour les passionnés de deux-roues. Et d’un autre côté, ce sera également une opportunité de découvrir la gamme des motos TVS. Sans oublier le plaisir de jouer et de gagner des primes en plus.