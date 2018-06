Le championnat national de basket 3×3 se jouera ce week-end au gymnase d’Ankatso. Ce sommet est un passage obligatoire vers la phase éliminatoire de l’Afrobasket.

Le gymnase couvert d’Ankatso sera le théâtre d’une compétition et de spectacles de basket 3×3 ce week-end.

Toujours dans la capitale, mais au lieu du site habituel du centre ville, comme le palais des sports à Mahamasina ou encore le gymnase d’Ankorondrano qui a abrité la précédente édition, l’équipe de la commission de basketball de masse de la fédération malgache de basketball a choisi, cette fois, la périphérie.

Cinquante-quatre équipes de deux catégories différentes sont engagées à disputer le championnat national Fiba 3×3 version 2018, dénommée Asio telo any e !. La date limite d’inscription, prévue être clôturée le 15 juin, a été prolongée jusqu’au mer­credi dernier.

«Les participants ont l’habitude de s’inscrire au dernier moment. Et de plus, nous avons préféré attendre le retour des joueurs des clubs qui ont disputé la première phase des cham­pionnats nationaux N1A hommes et dames à Mahajanga », explique Mihary Randriana, une des responsables de l’organisation sur le report de la date butoir d’inscription.

Dans les catégories seniors, l’on dénombre vingt équipes inscrites chez les hommes et douze chez les dames. Un petit peu nombreux du côté des jeunes, douze équipes sont engagées pour les U14 garçons et dix pour les filles.

Seulement sept ligues régionales auront des représentants à ce sommet national, dont 90% d’Analamanga. Le reste vient des six autres ligues, à savoir Boeny, Vaki­nan­karatra, Atsinanana, Sava, Alaotra Mangoro et Itasy. Ce championnat servira de détection et de présélection des futurs membres de l’équi­pe nationale pour le prochain Afrobasket 3×3, dont la phase éliminatoire du groupe A se tiendra sur le sol malgache les 28 et 29 juillet.

Passeport

Dix pays chez les hommes et sept chez les dames sont en quête des dix tickets de qualification pour la phase finale, dont cinq chacun pour les hommes et pour les dames. Cette phase finale aura lieu à Lomé, capitale togolaise en novembre.

Le pays hôte, ainsi que celui champion seront qualifiés d’office. Les cinq qualifiées des deux zones A de Madagascar et celle B de Bénin les rejoindront à la phase finale à Togo. Les ti­tres de la précédente édition ont été ravis par Cosfa chez les hommes et Fandrefiala pour les dames. La bande à Donga Stevel Guy et l’équipe de Judith Fenoarisoa remettront donc leur titre en jeu ce week-end.