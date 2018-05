Volley Loisirs – Analamanga – Trésor conserve le fauteuil de leader

Deux équipes poursuivent leur lancée. Trésor et Paoma enchaînent les victoires en effectuant un parcours sans faute de cinq victoires en cinq matches, au championnat d’Analamanga de volley loisirs. L’équipe du Trésor garde le fauteuil de leader avec 15 points au compteur, après sa victoire face à Datarenty par 3 sets à 1. Avec également 15 unités, Paoma occupe la deuxième position en écartant Salama par 3 sets à 1, lors de la cinquième journée. L’équipe des assurances Aro prend la troisième place, après sa victoire sur la compagnie Air Madagascar, 3 à 1. L’AS Aro compte actuellement neuf points avec trois victoires et une défaite. À l’issue de la cinquième journée, l’Association sportive des banques (ASB) monte d’une marche et se trouve en quatrième position avec également neuf points. Elle s’est imposée par 3 sets à 1 contre celle de l’ESCA. Et en bas du classement provisoire, Ostie bat la commune urbaine d’Antananarivo par 3 sets 1, une rencontre en dehors du top 5.

Serge Rasanda