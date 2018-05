Tennis – U18 – Une grande première pour Naina Razatovo

Une aventure à vivre pleinement. Naina Razatovo, qui a récemment obtenu le diplôme « white badge referee » en Afrique du Sud, va officier en tant que juge arbitre le premier tournoi international U18 inscrit sur le calendrier international des juniors.

Celui-ci se déroulera a Madagascar, plus précisément a Antananarivo du 25 au 29 juin. Une nouvelle à mettre dans les annales du tennis malgache puisque c’est la toute première fois qu’un juge arbitre international malgache officie dans un tournoi international junior.

Naina Razatovo a pu vivre une grande expérience en tant que juge arbitre assistant durant le tournoi ITF-CAT U14, qui s’est joué au Club Olympique de Tanana­rive (COT) au mois de février. Il était le bras droit du juge arbitre kenyan Patrick Kamu­hia que la Fédération malgache de tennis (FMT) a dépê­ché pour officier le tournoi.

Pour avoir les services de Patrick Kamuhia, la FMT a dû payer le billet d’avion, l’hébergement, la restauration ainsi que le transport journalier de l’hôtel White Palace au COT. De plus, il a fallu lui payer un salaire de 700 dollars américains.

En ayant Naina Razatovo en tant que juge arbitre international, la FMT n’aura plus besoin de solliciter les services d’un juge arbitre international étranger qui coûte beaucoup pour la FMT avec le paiement du billet d’avion.

L’U18 Madagascar Open Juniors est donc le premier tournoi international du circuit mondial des juniors que Madagascar organise. Il portera le niveau « grade 5 », qui intéressera les joueurs classés au top 250 ou top 500 mondial des juniors.

Les joueurs malgaches pourront profiter de ce U18 Madagascar Juniors Open pour marquer des points au classement mondial des juniors. Le tournoi est ouvert aux joueurs âgés de 13 à 18 ans. L’autre condition pour l’inscription d’un joueur ou d’une joueuse est d’obtenir un code IPIN sur le site de la Fédération internationale de tennis.

L’inscription est fixée à 15 dollars américains au lieu des 50 dollars habituels dans le but d’encourager la participation d’un maximum de joueurs. Un tournoi de qualification est prévu avant le 25 juin, mais cela dépendra du nombre final des inscrits.

Dina Razafimahatratra