Tennis de table- Championnat d’Analamanga – Erick Tagg réalise un triplé

Le championnat d’Analamanga de tennis de table de ce week-end, au petit Palais, a réuni cent soixante dix neuf pongistes de la capitale. Les joueurs du club Jovenna ont littéralement dominé chez les seniors en arrachant sept sur les neuf titres en jeu.

Le multiple champion national, Erick Tagg de Jovenna, a réalisé ce dimanche un triplé. En finale de la 1ère série messieurs, Erick a disposé de Mamison du club ASA, par 3 à 1. Puis, en compagnie de Gerald en double messieurs, il a arraché le titre face à Faly et Jean Chris, eux aussi de Jovenna. Et en double mixte, Tagg aux côtés de Tiana, s’est imposé, par 3 à 0, contre la paire Dimby-Rondro.

Le club Jovenna, grâce à Tiana et Rondro, a également ravi le titre en double dames, en battant en finale Niantsa et Sylvie de l’assurance Aro par 3 à 1. Jovenna a aussi raflé sans laisser de miettes les sacres en équipe, en battant la formation de la Finance chez les hommes et Aro chez les dames. Les finales du côté des jeunes ont été intégralement une affaire du club Aro. Chez les juniors, le titre est revenu à Angelot chez les garçons et Niantsa, la médaillée d’or des Jeux de la CJSOI de Djibouti chez les filles.

Quant aux autres résultats, Nicky est sacré champion chez les cadets, Loïc chez les minimes, Ron chez les benjamins et Harry chez les poussins. Les deux titres qui ont échappé à Jovenna chez les seniors sont celui de la 2e série hommes remporté par Andoniaina de l’Ostie et celui de la 3e série par Ranaivo d’Asa. « Une autre compétition figure encore dans notre calendrier en septembre. Elle servira à évaluer les joueurs, surtout chez les jeunes », confie Charles Edouard Rajosoa, président de la section de Tana-ville.

Serge Rasanda