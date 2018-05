Santé – L’isolement aggrave l’Alzheimer

La société attribue la maladie d’Alzheimer aux personnes qui souffrent de troubles de la mémoire. Celle-ci peut arriver à n’importe qui, et à toutes les tranches d’âge.

Aucune relation avec la possession et la sorcellerie. Quand la maladie d’Alzheimer touche une personne âgée, les membres de sa famille, la plupart du temps, l’abandonnent. Or, l’isolement ne résout pas le problème. Cela fait vingt-cinq ans que l’ONG Madagascar Alzheimer Masoandro Mody soutient des personnes âgées affectées par cette maladie ainsi que les membres de leurs familles. Une marche solidaire et une exposition des œuvre des membres, se sont tenues samedi à Ankadiefajoro, pour

marquer cet événement.

Muriel Rason-Andria­maro, responsable de communication de l’organisation explique que pendant ces années, il n’y aucune avancée quant à la prise en charge. « Madagascar n’a ni politique ni stratégie , alors que les familles supportent de lourdes charges. Nous essayons de les informer sur cette maladie sur le plan social, et organisons des séances de rencontre, les mardis et jeudis, pour que les personnes âgées et les patients puissent se consacrer au travail manuel, à l’ergothérapie, au chant, afin d’éviter l’isolement. Nous tenons à préciser que cette maladie touche de plus en plus les jeunesse. Un dépistage précoce s’impose alors », indique-t-elle.

Aide aux seniors

Aucun médicament ne traite la maladie d’Alzheimer. L’ONG compte créer un centre de ressourcement en faveur des malades, permettant aux membres de leurs familles de récréer chez eux.

L’Alzheimer fait partie du groupe des maladies de la démence. Le trouble neuro-cognitif est plus approprié dans la mesure où le mécanisme décrit une atrophie du cerveau. « On décèle le trouble de la mémoire, l’oubli, le problème de diction, le changement de comportement. Lorsque le cerveau se rétrécit, il se contracte progressivement et il ne pourra pas retrouver sa forme initiale », clarifie le Dr Lovatiana Andriamboa­vonjy, interne des hôpitaux.

Soatiana Andrianarivelo, étudiante, craint que sa mère présente déjà quelques signes de la maladie. « Elle commence à balbutier, confond les noms de ses enfants et petits-enfants, n’arrive plus à s’habiller toute seule alors qu’elle n’’a que 62 ans. Tous se mobilisent à la maison pour qu’elle retrouve ses esprits. », partage-t-elle.

Dr Lovatiana Andriam­boavonjy éclaire, toutefois, que quelques démarches aideront les personnes à ralentir l’évolution de la maladie. « Aidons les seniors à se sentir bien, prenons en main les familles pour qu’elles ne se découragent pas. N’oublions surtout pas la stimulation intellectuelle pour que les troubles neuro-cognitifs ne s’accélèrent pas, car les activités intellectuelles renouvellent les cellules nerveuses », conclut-elle.

Farah Raharijaona