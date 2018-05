Rugby – 3FAI 35 ans – Deuxième duel final FTM-TFA

Deux demi-finales du tournoi organisé par le club d’Ambalavao-Isotry se sont déroulées ce dimanche à Mahamasina. Les qualifiés aux trois finales sont connus.

Dernière ligne droite. Les clubs finalistes du deuxième groupe du tournoi dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire du club « Firaisana Fanatanjahantena Fokontany Ambalavao- Isotry » (3FAI) sont connus. TFA Anatihazo et FT Manjakaray ont validé leur ticket pour la finale, à l’issue des demi-finales dans la première division élite fédérale de la deuxième journée de ce dimanche, au stade de Mahamasina.

Le club d’Anatihazo a écarté de justesse l’Union sportive d’Ankadifotsy, celle-ci ayant refusé de jouer à la dernière minute du match. Pourtant l’équipe d’Ankadifotsy a mené par 30 à 28 au coup de sifflet final. Avant la sortie de la balle hors du terrain, l’arbitre central a encore sifflé une faute en faveur de l’équipe d’Anatihazo. Le match est déjà fini pour USA, et ses joueurs et ses techniciens ont tous envahi le terrain avant la transformation du coup de pied de pénalité de TFA. Ainsi cette transformation a été considérée comme marquée et Anatihazo a donc gagné sur le score de 31 à 30.

La deuxième demi-finale entre FTM et TAM a été à sens unique. Le club champion de Madagascar a remporté la victoire sur le score large de 43 à 20. La bande à Koroka, très offensive, a pris le large à la pause et le tableau a alors affiché 15 à 6 en faveur de Manjakaray, après les deux essais aplatis par Nanah et Gervais. Trois finales seront donc programmées pour le dimanche 3 juin à Mahamasina.

Place aux finales

Deux duels de choc opposeront TFMA à USCAR d’une part, et de l’autre, FTA à TFA. Le deuxième club qualifié en finale de la D1 élite II de ce week-end, est le FBM de Bemasoandro qui a défait HIZA 17 d’Angarangarana par 13 à 5. Le club de Bemasoandro affrontera en finale de cette catégorie, le FTAT d’Anosibe. Les gagnants des deux finales de D1 élite 1 gagneront chacun 4 millions d’ariary, tandis que les vaincus recevront deux millions. Et le vainqueur de l’élite II aura, pour sa part, un zébu.

Les dirigeants du club 3FAI ont été convoqués ce vendredi, par l’équipe de Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby. Les deux côtés ont procédé à une négociation pour arriver à un accord commun avant que la fédération n’ait autorisé « ses clubs » à disputer ce tournoi du 3FAI. « Nous tâcherons de réunifier tous les clubs dans l’intérêt de l’ovale. Nous allons convaincre les clubs du camp d’Analamanga Rugby de rejoindre celui du Malagasy Rugby », dévoile Alain Rakotonirina, secrétaire général de 3FAI. Une histoire à suivre.

Serge Rasanda