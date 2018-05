Rallye Motul – Retour de Mathieu et Tsiresy

Le duo Mathieu-Tsiresy reprendra la compétition à l’occasion du Rallye Motul, dans une catégorie T2M particulièrement relevée. On suivra également les débuts du jeune Hugo.

Zaza Madi­tra is back. Mathieu Andria­njafy reprendra la compétition, après une longue absence. Il sera au départ du Rallye Motul du weekend à venir, aux côtés de Tsiresy Ramiarinjaona, avec lequel il avait décroché le titre national en 2013.

Quarante-et-un équipages au total prendront part à cette première course de la saison. Mathieu et Tsiresy rouleront toujours sur une japonaise.

Mais point de Mitsubishi Lancer cette fois-ci. Ils évolueront dans la classe T2M, à bord d’une Nissan NP300. Un nouveau challenge donc pour ZZM, qui assurera certainement le spectacle comme à son habitude avec ce pick-up.

La catégorie T2M sera particulièrement relevée cette année et promet une superbe bagarre de la première jusqu’à la sixième et dernière manche. Haja Danielson, champion sortant, défendra son titre au volant de sa SsangYong Actyon Sport, avec comme équipier Rivo Raberiaka.

Teddy Rahamefy effectuera ses débuts en rallye avec sa nouvelle Ford Ranger. Il sera navigué par son épouse Sariaka. Et enfin, on note le retour de Freddy Rakoto­manga sur Isuzu DMax, associé à Jimmy Rabenantoandro, ainsi que de Davonjy Solofo­nirina sur Foton Tunland, associé à son fils Yoan.

Dans la cour des grands

Ce Rallye Motul, organisé par le club FMMSAM, sera également marqué par le retour des frères Rivo-Ando Randrianarivony, révélations 2014, chez les quatre roues motrices. Ils ont récupéré l’ancienne Subaru Impreza N16 d’Yves Rabari­joely. Ce dernier sera, quant à lui, au volant de la fameuse Mitsubishi Lancer Evo­lution X. En parlant des quatre roues motrices, précisons que le couple Ndrianja-Fanja Rajemison a décidé de se ranger, après deux titres en 2016 et 2017.

Du côté des deux roues motrices, Hugo Louvel entre dans la cour des grands. On suivra de près les performances du champion de slalom 2017 avec sa Peugeot 306. Il bénéficiera de l’expérience de son copilote, Nathanael Young. Parmi les nouveautés chez les 2RM, on remarque aussi l’arrivée de deux Peugeot 207, avec comme équipages Dani-Hendry et Tsito-Mick.

Les équipages

Nbre Equipages Voitures Cat

1 Gérard-Mahents Mitsubishi Lancer Evo 9 N4

2 Hugo-Nath Peugeot 306 M11

3 Teddy-Sariaka Ford Ranger T2M

4 Sten-Krick Peugeot 106 M10

5 Tanjona-Dinax Subaru Impreza M12

6 Sista-Nitro Citroën C2 M10

7 Jeffy-Patblock Peugeot 206 M11

8 Alcazaria-Mi Peugeot 205 M11

9 Nirina-Alkazar Kely Peugeot 206 M11

10 Tovonen-riaria Renault Clio M11

11 Jhim-Lanto Peugeot 106 M9

12 Rivo-Ando Subaru Impreza N4

13 Freddy-Jimmy Isuzu DMax T2M

14 Rihe-Jackol Peugeot 205 M10

15 Haja-Rivo SsangYong Actyon T2M

16 Davonjy-Yoan Foton Tunland T2M

17 Fidy-Andry Peugeot 504 M12

18 Rala-Sissi Renault Clio M11

19 Mathieu-Tsiresy Nissan NP300 T2M

20 Tahina-Tahiana Subaru Impreza N4

21 Ony-Finoana Peugeot 206 M11

22 Jordan-Andy Subaru Impreza M12

23 Mika BMW 318 M11

24 Fred-A.T Subaru Impreza N4

25 Tsito-Mick Peugeot 207 M12

26 Dani-Hendry Peugeot 207 M12

27 Fidinera-Alain Renault Clio M11

28 Patty-Dads Volkswagen Golf M11

29 Bobo Jr-Sylvie Toyota Celica M12

30 Babaina-Mathieu Peugeot 205 M11

31 Dovala-Tita Volkswagen Polo M12

32 Yves-Solofo Mitsubishi Lancer Evo X N4

33 Boana-Miangaly Subaru Impreza M12

34 Anjabob-Nino Volkswagen Golf M12

35 Rina-Herz Renault Mégane M11

36 Olga-Aina Renault Super 5 M12

37 Jacques-Willy Subaru Impreza M12

38 Sitraka-Rado Renault Clio M11

39 Legah-Betojo Peugeot 205 M10

40 Pattie-Jennie Citroën Visa M10

41 Hanitra-Nanny Subaru Impreza M12

Haja Lucas Rakotondrazaka