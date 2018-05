Le Glacier Analakely – Onja martèle son retour

La chanteuse Onja entourée de son équipe, au grand complet, a marqué son retour sur la scène du Glacier à Analakely, dans la soirée du vendredi. Impatient de revoir l’interprète de « Ampela modely », les inconditionnels de la belle artiste du Sud ont dû attendre jusqu’à presque 23 heures pour voir apparaître leur idole. Après une introduction en instrumental sur laquelle les danseurs, femmes et hommes, vêtus de gris argenté, se sont offerts en spectacle chorégraphique, Onja apparaît sur scène, accueillie par l’enthousiasme de son public. Sa tenue souligne sa beauté. Avec un haut asymétrique et un short bien stylé, la chevelure bien coiffée, Onja entame d’emblée « Fa izy », comme pour dire, qu’elle et son équipe, sont prêts pour faire monter la température de l’ambiance. Rien qu’avec ce premier morceau, la jeune femme a démontré qu’elle n’a rien perdu de son énergie et de son talent. Elle a gâté toute l’assistance avec les œuvres par lesquelles on la connait. « Promesse lany daty », « Zazah », « Premier plan », « Fanambalia », « Samy mandefitra », entre autres, ont fait le bonheur de ceux qui n’ont pas manqué ce rendez-vous avec la star.

Ricky Ramanan