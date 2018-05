Incendie à Soarano – Le feu se déclare dans un immeuble

Un local commercial à Soarano a été la proie des flammes, dimanche vers 14h. Dix Chinois, dont quatre femmes ont été secourus.

Jouxtant le building Rama­roson, un édifice commercial de cinq étages était en feu avant-hier. L’incendie s’est déclaré vers 14h. Selon le capitaine Randrianarisoa, commandant de compagnie de l’Organisation des secours (Orsec) des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Les dégâts matériels ont été pourtant lourds et estimés à des millions d’ariary, d’après les témoignages des occupants, hier. Des vêtements, sandales et accessoires de mode ont été littéralement réduits en cendres. Le feu a touché dix-huit box, à l’intérieur du bâtiment.

Alertés à temps, les sapeurs-pompiers se sont diligentés sur place. L’immeuble a été verrouillé de l’extérieur et il fallait utiliser une échelle pour parvenir au quatrième étage où une fumée s’est dégagée. «L’équipe a dû se repartir, dont la première se charge de l’opération de sauvetage et la deuxième passe tout de suite à l’attaque ou à l’extinction d’incendie », a précisé le capitaine. Selon lui, les moyens engagés, tels que le fourgon-pompe tonne et le véhicule de secours et d’assistance aux victimes étaient à la mesure d’intervention et de rescousse.

Sains et saufs

La propagation d’une fumée noire et épaisse partout dans les couloirs a apparemment compliqué la maîtrise du feu, ainsi que la recherche de son lieu de départ au box 41. L’équipe de sauvetage s’est faufilée dans le sous-sol avant de rejoindre l’escalier au rez-de-chaussée.

Dix commerçants chinois, dont quatre femmes ont été coincés et étouffés par la fumée au quatrième étage. Les combattants du feu les ont retrouvés et secourus après avoir entendu leur cri appelant au secours. Ils s’en sont alors sortis sains et saufs. Pour l’instant, ni la police saisie de l’enquête, ni les pompiers n’ont pu déterminer l’origine de cet embrasement. Les flammes n’ont été éteintes qu’hier à l’aube, soit douze heures.

Une balise de sécurité a été dressée en face de l’immeuble, qui est sous surveillance des forces de la police, pendant l’évacuation des autres marchandises. Jusqu’à hier après-midi, la circulation sur la rue Dok Ramisaray, devant ce local commercial était toujours fermée.

Hajatiana Léonard