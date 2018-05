Football – Ligue 1 – Hery Be élu meilleur coach

La saison régulière du championnat d’Analamanga s’est conclue, ce weekend. Elgeco Plus était déjà assuré d’un nouveau titre, depuis longtemps. Au terme de cet exercice 2018, son coach, Hery Rabearisoa, a été élu meilleur coach de la Ligue 1.

Un joli doublé pour le désormais triple champion régional, ainsi que pour son entraineur, sacré dès sa première saison à la tête de l’équipe. Hery Be se tournera maintenant vers les compétitions nationales, avec certainement comme objectif d’apporter sa première couronne nationale à son club. Pour rappel, Elgeco Plus a déjà gagné à deux reprises la Telma Coupe de Madagascar en 2013 et 2014, mais n’a encore jamais gagné la THB Champions League jusqu’à présent.

Concernant les autres récompenses individuelles remises à Mahamasina, samedi, l’attaquant de Fosa Juniors Analamanga, Sambatra, a été élu meilleur joueur. Tandis que Tojo de Tana Formation a terminé à la tête du classement des buteurs. Il a inscrit treize buts au total.

En bas de tableau, on connait également les quatre équipes, qui s’affronteront pour les barrages. Il s’agit de Tana Formation, CNaPS Sport Analamanga, COSPN et Mi20. Ces quatre équipes s’affronteront pour leur maintien en première division.

Haja Lucas Rakotondrazaka