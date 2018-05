Emploi – La banque attire la jeune génération

Les jeunes diplômés sont attirés par la finance et la communication. Une journée porte ouverte axée en ce sens a été organisée par la BFV – Société Générale

Captivant, c’est de cette manière que les jeunes diplômés conçoivent les métiers de la banque. Un fort intérêt qui a été surtout reflété par l’affluence des étudiants et autres demandeurs d’emploi à la deuxième édition de la journée des métiers organisée par la Bfv-Société Générale à son siège à Antaninarenina, vendredi. Intitulée Journée de découverte des métiers de la banque la JDMB en est sa troisième édition pour cette année. L’évènement a été annoncé comme étant une occasion pour le grand public de s’initier à la découverte de la diversité des parcours au sein d’une banque.

Ainsi, la banque a ouvert ses portes aux étudiants en mobilisant ses collaborateurs à répondre à toutes les questions que ces jeunes leur ont posées, à charge pour chacun de mettre l’accent sur les particularités de son poste.

S’inscrivant surtout dans la volonté soutenue de cette institution bancaire, quant à l’accompagnement des jeunes durant leurs premiers pas dans la vie active. La journée a surtout été axée sur le développement des compétences de ces derniers dans un parcours professionnel bien précis.

Pour ce faire, des espaces métiers, des ateliers interactifs, des concours, des simulations d’entretien d’embauche, des testing

centers ou encore des animations ainsi que des ateliers, ont rythmé la journée.

Simulations

Sans oublier le nouveau concept intitulé «Innov’place», lancé par l’institution bancaire qui consiste à recueillir les meilleures idées sur ce qui pourrait être la banque de demain.

Le tout, organisé dans une optique permettant aux visiteurs de vivre en direct les conditions des métiers de la banque, tout en étant encadré par des professionnels.

Par ailleurs, la BFV-Société Générale, à travers cette rencontre a présenté ses offres d’alternance en matière d’apprentissage. Des alternances, de stage surtout, qui seront des occasions pour les étudiants pour se former à un métier et s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise. «Un programme d’alternance entre les stages pratiques et les théories académiques à travers lesquels les jeunes prennent des responsabilités via les formations autour de la communication, du leadership ainsi que les ateliers axés sur le développement personnel», conclut Lanto Tina Dreyer, directeur stratégie marketing de la banque.

Harilalaina Rakotobe