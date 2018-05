COSAFA – Victoire des Barea en amical

En rassemblement au centre technique national de Carion depuis le lundi 14 mai, les Barea de Madagascar y ont disputé un premier match amical, samedi. La sélection malgache a affronté le club de Jet Mada Itasy.

La rencontre s’est conclue sur un succès, deux buts à un, des hommes de Franklin Andriamanarivo. Le milieu offensif de Fosa Juniors de Boeny, Dax, et l’attaquant de l’AS Adema d’Anala­manga, Angelo, ont marqué les deux buts des Barea. Des Barea qui ont montré quel­ques bons enchainements et qui auront encore quelques jours pour peaufiner leur préparation.

« On peut nourrir de bons espoirs en vue de la Cosafa Cup », tient à souligner à la presse le directeur technique national, Jean François Debon, à l’issue du match.

L’équipe nationale malga­che jouera une deuxième rencontre amicale, cet après-midi au stade municipal de Mahamasina. Elle affrontera la sélection d’Analamanga cette fois-ci. La liste des vingt éléments retenus pour la Cosafa Castle Cup devrait être dévoilée après ce rendez-vous. Les Barea s’envoleront pour l’Afrique du Sud, jeudi, où se tiendra la compétition.

Haja Lucas Rakotondrazaka