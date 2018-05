Conjoncture politique – Une troisième voie se profile

Les opportunistes et transfuges politiques ont reçu une raclée. Des voix s’élèvent pour fustiger les pratiques politiques dans le contexte actuel. Un groupement constitué de membre de la société civile, artistes, chefs d’entreprise, leaders syndicaux déplore l’absence de proposition d’issue de crise claire. Un mois après le début des manifestations et à quelques jours après la fin de la première mission des médiateurs internationaux, ce groupement dresse un premier constat dans un point de presse. « Les crises politiques sont récurrentes. Les politiciens n’arrivent pas à trouver de solutions et dénigrent les médiateurs. La population n’a plus confiance aux politiciens », explique Fanirisoa Ernaivo, présidente du Syndicat des magistrats de Madagascar. Le groupement conteste la mise en place d’une nouvelle transition avant la résolution des racines du problème. Il s’agit de la corruption, l’abus de pouvoir et le manque de crédibilité des élections.

Ainsi, le groupement veut tout aplanir avant la tenue de nouvelles élections. Ils appellent ainsi à la prise de conscience des citoyens à ne plus se laisser manipuler. « La population est prise en otage. Ne laissons pas passer cette crise comme les autres crises. Agissons pour que ce soit un nouveau tournant pour un vrai changement », soutient Rado Rabarilala, un des intervenants du point de presse. Dans la foulée, ils évoquent l’existence d’une proposition qui servira de base aux futurs dirigeants. « Nous n’avons pas l’intention de briguer une place dans un ministère quelconque. Notre objectif c’est que de telles situations ne se répètent plus », continue Francis Turbo.

Aperçus dans les rangs des manifestants du parvis de l’hôtel de ville, cette prise de position des syndicalistes étonne. Les commentaires et les avis sont partagés sur les réseaux sociaux. D’une manière générale, la proposition de ce groupement est plutôt bien accueillie par l’opinion. « Est-ce qu’il faut toujours se conformer aux idées du TIM et du Mapar ? Est-ce que cette lutte doit toujours aboutir au partage de sièges pendant une transition », s’exprime un magistrat. D’autres, plus radicaux qualifient cette déclaration de « trahison ». « Pourquoi ce volte-face subite ? », en réaction au statut de la magistrate sur son compte facebook.

Le rang des députés du changement est rejoint par des syndicalistes, associations de quartiers, partis politiques ou groupements politiques. Les déclarations de soutien pleuvent et les meneurs rivalisent d’imaginations pour maintenir le mouvement. « Il y a des politiciens qui espèrent une nouvelle Transition pour briguer des sièges ministérielles (…) Nous ne sommes pas d’accord si c’est pour permettre à ceux qui ont raté le train d’accéder au pouvoir et de continuer la gabegie », continue Fanirisoa Ernaivo.

Andry Rialintsalama