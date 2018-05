Coliseum – Une brochette de grands artistes marque le lundi de Pentecôte.

Les étoiles montantes d’Andapa, à l’instar d’Elidiot et de Mario étaient le centre d’intérêt de ce grand événement concocté par Mada Pro, M Production et RL Prod, intitulé « Big Festivity » qui s’est tenu pendant la journée du lundi de Pentecôte, au Coliseum à Antsonjombe. Nombreux ont opté pour ce programme dans le but de voir ces deux artistes sur scène. « J’aime bien Wawa, Stéphanie, et Nina’s, mais je les ai déjà vus dans un spectacle auparavant. Je trouve Mario séduisant et j’adore sa musique. Elidiot aussi d’ailleurs. Ce sera l’occasion pour moi de voir, les deux en même temps, à Antsonjombe aujourd’hui », confie un groupe de jeunes filles arpentant la route du Coliseum, et prêtes à vivre une bonne ambiance.

Les cinq grosses pointures de la variété ont su montrer leur savoir-faire sur la scène du Coliseum. Dès 9 heures, Samoann, l’invité spécial de ce programme, Nina’s, Elidiot, Stéphanie, Mario et Wawa se sont relayés pour offrir le meilleur d’eux-mêmes pour faire vivre un moment de bonheur avec leurs tubes respectifs. A chacune des prestations de ces artistes, le-tout Antsonjombe plonge dans l’euphorie totale. Une belle Stéphanie bonne à croquer, en rouge et noir, indétrônable avec ses chorégraphies remplies de peps, une Nina’s séduisante et captivante, un Elidiot débordant d’énergie, un Mario faisant chavirer tous les cœurs, un Wawa survolté, et un Samoann qui a fait preuve de talent, ont fait frémir de plaisir les groupes d’amis, de familles qui ont trouvé leur compte, pour un agréable lundi, marqué par les brochettes de stars du moment. Ils ont tous vibré aux rythmes de la chaude ambiance jusqu’au crépuscule. « Il y en a eu pour tous les goûts. Chaque membre de ma famille a été satisfait. Chacun d’entre nous a une préférence pour tel ou tel artiste. Ils ont chacun démontré à quel point ils sont maîtres dans leur style », confie un père de famille, venu avec toute sa famille. Ce fut une grande festivité à la hauteur des ambitions des organisateurs qui a fait le bonheur du tout Antsonjombe.

Ricky Ramanan