Basketball – Bon début pour TACBB, TBS et TMS

Six matches ont marqué la deuxième journée du tournoi « Fety de Baskety e! », ce samedi à Andraisoro. Ce tournoi qui en est à sa troisième édition, entre dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du club Andraisoro Tia Basketball. Trois rencontres ont été programmées dans la catégorie seniors hommes. TACBB a bien entamé le tournoi en battant d’entrée Mandoro par 69 à 55. Bon début également pour TBS et TMS qui viennent d’arracher leur première victoire. Le premier a défait Bonnet par 72 à 47 et le deuxième a battu CFBB sur le score de 84 à 64. Chez les vétérans, les Cheminots se sont imposés devant BCSM par 63 à 59 après prolongation, chez les hommes ; et JSCA1, chez les dames, a disposé de Manapoin’s par 72 à 68. Une seule rencontre a eu lieu chez les jeunes, dans la catégorie U12 garçons. NBE a écrasé BCSM sur un score fleuve de 51 à 14. Les éliminatoires se poursuivront ce week-end à Andraisoro.

Serge Rasanda