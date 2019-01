Volleyball – Coupe de la zone 7 – La GNVB vise un troisième titre à domicile

La Gendarmerie nationale volleyball veut récupérer le titre à domicile. Ce club septuple champion de Mada­gascar avait perdu en finale de la Coupe de la zone 7

face à Swin Blue Pal des Seychelles l’an passé à Mahé.

Comme chaque année, la GNVB prend au sérieux sa préparation, « nous avons préparé cette coupe de l’océan Indien durant toute la saison, nous avons entamé la série de compétitions par le championnat d’Analamanga puis le championnat national. Nous avons eu droit à seulement une trêve de dix jours durant la fête de Noël et de la fin d’année », a souligné Honoré Razafin­jatovo alias Noré kely. « En cours de saison, nous avons essayé de rectifier nos erreurs et faiblesses », a poursuivi le premier responsable technique de la GNVB. « À quelques jours de la compétition, nous sommes en train d’apporter un peu de retouche et aussi renforcer nos atouts comme les contres et les défenses… et consolider surtout la mentalité, c’est-à-dire l’esprit d’équipe car il faut être collectif sur terrain », a mentionné ce coach.

À la veille de l’évènement, le club a également bien travaillé ses points faibles dont les services et les réceptions… Durant l’entrainement, les joueurs font des exercices identiques à la situation de match, gérer le score système et le moral qui devrait toujours être au même niveau ou au dessus de celui de l’adversaire.

Ticket continental

Après avoir rajouté des titres locaux de plus dans son palmarès dont celui de champion d’Analamanga 2018 et champion national la même année, le septième consécutif, sans parler les autres tournois organisés par la ligue ou les clubs, GNVB vise un troisième titre régional à domicile. Meilleur club de la Grande Ile, la GNVB est sept fois championne de Madagascar, de 2012 à 2018 et deux titres régionaux en 2015 et 2016. « Cette soif d’un troisième titre nous motive tellement pour l’honneur et la bonne image de la gendarmerie nationale et aussi le pays… Remporter ce titre nous pousse à défendre les couleurs du pays et la zone 7 à la Coupe d’Afrique des clubs champions en Egypte », a ajouté Honoré Razafinjatovo. Cette joute continentale aura lieu du 30 mars au 11 avril. «Si tout va bien, ce sera une deuxième participation pour le club. Lors de notre première participation en 2016, la GNVB a fini douzième sur vingt-quatre participants » a rappelé Noré kely. « Les joueurs ont un potentiel et méritent de démontrer à cette joute africaine ce qu’ils ont dans leur ventre », a-t-il conclu.