Nicolas DUPUIS – « Madagascar reste ma priorité »

Nicolas Dupuis, actuel sélectionneur des Barea, s’engage avec le Fleury FC 91. Toutefois, il tient à souligner que les Barea restent sa priorité.

À la rescousse. Nicolas Dupuis a été appelé pour redresser le navire, au Fleury FC 91. Il s’agit d’un club évoluant en championnat de France, dans le groupe D de la division National 2. Un club « fragilisé après une série de cinq défaites qui a fait chuter le club », d’après les médias de l’Hexagone. Un club dont les dirigeants se sont tournés vers le sélectionneur des Barea de Madagascar, pour essayer de remettre l’équipe sur les bons rails. « Le Moulinois Nicolas Dupuis qui va jouer les pompiers de service… Il continuera d’assurer parallèlement ses fonctions d’entraîneur des Barea », pouvait-on lire dans la presse française, ce weekend. « J’ai reçu beaucoup d’offres dernièrement… Avec les dirigeants de Fleury, on s’est convenu à ce que je puisse continuer mon travail avec les Barea », a précisé Dupuis, joint au téléphone hier.

Les exploits du technicien Français avec les Barea, durant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, ont tapé dans l’œil de tout un chacun. Voilà pourquoi il est sollicité de toutes parts. En place depuis deux ans, il a réussi à former un groupe solide et à rameuter plusieurs expatriés professionnels. Grâce à son management, les Barea décrochaient ainsi leur première qualification pour la phase finale de la CAN, en octobre dernier.

Avec les Barea en mars

À l’heure actuelle, le Fleury FC 91 occupe la 13ème place du groupe D, en division National 2. Il est le premier non-relégable. Le club basé dans l’Essonne, en Île-de-France traverse une période très compliquée. Une question se pose légitimement face à cette situation. Comment Dupuis gèrera-t-il son temps, si

jamais les matches se chevauchent ? À titre d’exemple, le 22 mars, Madagascar doit se déplacer au Sénégal, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. En parallèle, le Fleury FC 91 doit disputer la 23è journée de National 2 face l’équipe B du RC Lens. Face à cette interrogation, Dupuis a tenu à apporter des clarifications. « Mada­gascar reste ma priorité. En mars, je serai avec la sélection malgache au Sénégal », a-t-il martelé. Précisons qu’il n’a pas encore signé de contrat en bonne et due forme avec Madagascar jusqu’à présent. « Il faudrait que le comité de normalisation se bouge et me propose un contrat dans les jours à venir », a-t-il conclu, afin que sa situation soit régularisée auprès des Barea.