Météo – Plusieurs tempêtes susceptibles de se former

La tempête tropicale Desmond a relancé la saison cyclonique 2018-2019 dans l’océan Indien. D’autre cyclones pourraient suivre au cours des prochains jours.

La csaison cyclonique 2018/2019 avait connu un sacré coup de pompe depuis le cyclone tropical intense Cilida. C’est au moment où le scénario d’un mois de

janvier vierge d’activité commençait à poindre, qu’est née la tempête Qu relancer laborieusement la saison cyclonique 2018/2019, complètement amorphe depuis la fin du mois de décembre. À peine baptisé, le phénomène va finir sa courte existence sur les côtes mozambicaines cette nuit.

Mais la fin de Desmond ne sera a prioripas synonyme d’une nouvelle pause de l’activité cyclonique. Au contraire, les signaux de cyclogenèses (processus de formation d’une dépression tropicale) se multip­lient.

L’hypothèse d’une dernière décade de janvier active s’étoffe avec une, voire, deux tempêtes, qui pourraient évoluer dans notre bassin cyclonique prochainement.

D’une part, nous avons une zone suspecte associée à une faible circulation dépressionnaire qui se trouve

actuellement sur les terres malgaches. Elle est prévue ressortir dans le canal du Mozambique dans la journée de mardi et rencontrer des conditions favorables à la cyclogenèse.

Sous surveillance

Les principaux modèles de prévision numérique s’accordent sur l’avenir de ce système. Ils suggèrent la formation d’une tempête tropicale au Sud-Ouest de Madagascar en milieu ou deuxième partie de semaine.

À noter qu’en cas de baptême, ce système serait nommé Eketsang. Pour info, ce nom fut proposé par le Lesotho.

D’autre part, une deuxième zone suspecte est sous surveillance à l’Ouest des îles Cocos. Elle est prévue passer le méridien 90E mercredi, et donc entrer dans la zone de responsabilité de La Réunion.

Là aussi, les modèles suggèrent que ce système se creuse significativement et devienne une tempête tropicale. Seul le timing d’intensification diffère d’un modèle à l’autre.

En l’état actuel des prévisions, ces deux systèmes ne sont pas prévues impacter directement La Réunion.

En revanche, on surveillera l’évolution de la probable future tempête Eketsang. Elle pourrait, éventuellement, ramener un temps humide sur l’île à partir de vendredi ou ce weekend.

Vous remarquerez l’extrême prudence dans mes propos et l’utilisation rigoureuse du conditionnel, compte tenu de l’échéance élevée et du fait que pour l’instant ce système n’existe pas encore.

Il faudra dans un premier attendre que la cyclogenèse aboutisse réellement dans le Canal du Mozambique, pour avoir une idée plus précise du scénario futur.

